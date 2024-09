Steven Bergwijn (26) bevindt zich momenteel in de spreekwoordelijke wachtkamer van Ittihad Club. De topclub uit Saudi-Arabië heeft namelijk meerdere ijzers in het vuur, aangezien ook de Braziliaanse Galeno (26) met Ittihad in gesprek is.

Volgens Fabrizio Romano gaat de Saudische ploeg met slechts één van de twee aanvallers in zee. De transfergoeroe noemt Bergwijn 'een sterke kandidaat'.

Zowel Ajax als FC Porto, de werkgever van Galeno, bereikte al een akkoord met Ittihad. De werkgever van onder meer Karim Benzema en N'Golo Kanté zit daarom in de luxepositie dat het kan kiezen tussen de twee vleugelspitsen.

Bergwijn geldt als de goedkopere optie. De Oranje-international moet volgens Tim van Duijn van Voetbal International 'een kleine 25 miljoen euro' kosten. Zo'n 2 miljoen daarvan bestaat uit bonussen.

Galeno is ongeveer twee keer zo duur: Ittihad en Porto bereikten een akkoord over een transfersom van rond de 50 miljoen euro, aldus Romano.

Bovendien staat de medische keuring van Bergwijn al gepland. De voormalig aanvoerder van Ajax wordt maandagavond in Amsterdam getest door Ittihad en kan daarna zijn transfer afronden.

Opvolger Bergwijn

Mocht Bergwijn daadwerkelijk vertrekken bij Ajax, zal zijn opvolger Kamaldeen Sulemana worden. De Amsterdammers bereikten reeds een akkoord met Southampton om de 22-jarige Ghanees te huren met optie tot koop.