Berghuis is verrast door gang van zaken bij Ajax: 'Dit heb ik niet vaak gezien'

Steven Berghuis keek zelf op van de beslissing van zijn trainer Francesco Farioli om het hele elftal bij Ajax op de schop te gooien. De Amsterdammers traden met zes nieuwe spelers aan tegen sc Heerenveen en wonnen dankzij een goal van Kristian Hlynsson (1-0). "Ik heb het niet vaak meegemaakt", zegt Berghuis na afloop bij ESPN.

De opstelling lekte zaterdag uit. Berghuis wist toen al dat hij zou spelen. "We hoorden een dag voor de wedstrijd wie en wat", aldus de rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder, die werkt aan zijn fitheid.

"Ik ben blij dat ik mijn minuten kon uitbreiden. Nu kijken hoe we dat richting donderdag gaan doen. Ik voel me goed en ik maak daarin goede stappen."

De opstelling verraste Berghuis. “Dit heb ik niet zo heel vaak meegemaakt. Maar ik moet zeggen: het bevordert wel de teamgeest. Er wordt in iedereen geïnvesteerd. Iedereen krijgt speeltijd en er is vertrouwen in elke speler. Iedereen weet wat hij moet doen per positie.”

Voorlopig blijft Farioli winnen met Ajax. Berghuis is tevreden. "Dat er nu zes anderen inkwamen en na een uur spelen ook weer drie, vier frisse jongens voor de laatste dertig minuten heeft ons wel geholpen om de wedstrijd over de streep te trekken."

Ajax kende een dramatisch vorig seizoen. Berghuis wordt gevraagd wat er onder Farioli veranderd is. "Het grootste verschil is dat we met tien, elf man achter de bal zijn als ze onder onze eerste druk komen, omdat iedereen terugsprint. Het is een kwestie van fitheid, van details. En wetende dat de staf op je huid zit als je dat niet doet."