Steven Berghuis grapt na Ajax - Maccabi Tel Aviv: ‘Hij heeft minuten van mij afgepakt’

Steven Berghuis is inmiddels weer bijna volledig fit. De creatieveling blikt tegenover de officiële kanalen van Ajax terug op zijn blessure en geeft aan dat hij tegen Maccabi Tel Aviv eigenlijk langer zou spelen. De middenvelder is verder enorm trots op zijn teamgenoten.

"Ik had net negentig minuten in Polen gespeeld. Daarna liep ik op de training een knieblessure op.”, legt Berghuis uit. “Dat had hersteltijd nodig. Die tijd hebben we gepakt en nu is er weer licht aan het einde van de tunnel. Ik ben al een tijdje op het veld aan het trainen en nu heb ik echt groen licht om weer minuten te maken.”

In de kraker tegen PSV mocht de ervaren middenvelder tien minuten invallen. Donderdagavond tegen Maccabi Tel Aviv kreeg Berghuis dertig minuten de tijd. “Het duurde even iets te lang met Jan Siemerink. Ik zou 35 minuten spelen en dat zijn er dus dertig geworden. Dus hij heeft vijf minuten van me afgepakt”, grapt de international.

Berghuis geeft aan tijdens zijn herstel wel betrokken te zijn gebleven bij het eerste elftal. “Ik heb mijn revalidatie gewoon bij Ajax gedaan. Ik ben bij elke meeting en thuiswedstrijd geweest. Zover ik kon, ben ik overal bij geweest, behalve de uitwedstrijden. Om toch betrokken te blijven en te zien wat er gebeurt.”

Ajax maakte donderdagavond met 5-0 gehakt van Maccabi Tel Aviv. De 32-jarige Nederlander is trots op zijn teamgenoten. “We hebben fantastische goals gescoord, maar het samenspel was ook goed. Samen verdedigen en aanvallen en iedereen scoort en is betrokken.”

Hij vervolgt: “We speelden goed veldspel op de manier zoals we graag willen spelen en het was attractief. De fans hebben genoten en iedereen was in hun kracht. Als team hebben we gewoon goed gespeeld”, is Berghuis van mening.

Zondag wacht voor Ajax een ontmoeting met Berghuis zijn oude club FC Twente. De vraag is hoeveel minuten hij in actie gaat komen. “Dat is natuurlijk aan de trainer. De wedstrijden zijn kort op elkaar. Ik hoop zondag weer betrokken te zijn en natuurlijk te winnen.”