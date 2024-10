Benfica stuurt B-team het veld op en wint in aanloop naar Champions League-duel met Feyenoord

Benfica heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in het Portugese bekertoernooi. De flink geroteerde ploeg van trainer Bruno Lage won probleemloos van vierdedivisionist Pevidém en bekert dus door in de Taça de Portugal.

Bijzonderheden:

Benfica trad feitelijk aan in een B-opstelling. De ploeg was op negen verschillende plekken veranderd ten opzichte van het laatste duel, de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid (4-0 winst). Alleen ex-Feyenoorder Fredrik Aursnes en Álvaro Carreras verschenen net als in dat duel aan de aftrap.

Orkun Kökçü en Vangelis Pavlidis ontbraken zo onder meer bij Benfica, dat dankzij Jan-Niklas Beste uiteindelijk afrekende met de vierdeklasser. De 25-jarige Duitser was verantwoordelijk voor beide doelpunten. Eerst stond hij op de goede plek om een voorzet van Issa Kaboré binnen te werken: 0-1.

Een kwartier voor tijd haalde Beste iets overtuigender uit. Hij nam de bal keurig mee en schoot overtuigend in de bovenhoek: 2-0. Zo kent Benfica een goede generale in aanloop naar het Champions League-duel met Feyenoord, dat woensdagavond op het programma staat.

Pevidém - Benfica 0-2

3' 0-1 Jan-Niklas Beste (assist: Issa Kaboré)

75' 0-2 Jan-Niklas Beste