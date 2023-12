Benfica-fans zijn woedend over wissel grote naam en bekogelen Schmidt

Een deel van de aanhang van Benfica was vrijdagavond niet blij met Roger Schmidt. Er was namelijk boegeroep en gefluit richting de Duitse trainer nadat hij had besloten om João Neves tegen Farense (1-1) te wisselen. Er werden zelfs voorwerpen naar hem gegooid, zo blijkt uit een filmpje vanaf de tribune. Schmidt ligt echter niet wakker van de kritiek aan zijn adres, zo bleek na afloop op de persconferentie.

Schmidt besloot om Neves in de 64ste minuut naar de kant te halen, tot ongenoegen van de supporters van Benfica. De voormalig coach van PSV werd uitgefloten en er klonk tevens boegeroep in het Estádio da Luz. Op beelden is te zien dat Schmidt zich omdraait als een kwade bezoeker probeert om hem te bekogelen. Hij lijkt in ieder geval niet onder de indruk van de actie.

De Benfica-coach spreekt later op het persmoment duidelijke taal. "Als Benfica een trainer nodig heeft die alleen maar wisselt zoals de fans willen, geen enkel probleem. Dan stap ik op en zal iemand me vervangen die misschien zelfs beter is dan ik", klinkt het met enig cynisme.

"Als ik écht het probleem ben hier, geef ik iemand anders de ruimte om het beter te doen. Daar zal ik over nadenken", voegt de stellige Schmidt daaraan toe. Over het bekogelen heeft de Duitser ook een duidelijke mening. "Die mensen kunnen beter thuisblijven."

Roger Schmidt foi fortemente contestado pelas bancadas da Luz após as substituições e até objetos lhe foram atirados.



(via @VsportsArchive)



pic.twitter.com/DwHrsmcyNk — B24 (@B24PT) December 8, 2023

"Als je niet blij bent met wat we hier doen, kom dan gewoon niet. Kom dan terug als we kampioen zijn, dan heb je tenminste iets te vieren. Als je het elftal, de spelers of de trainer niet respecteert, blijf dan alsjeblieft thuis", geeft Schmidt mee aan de boze fans van de Portugese topclub.

Schmidt snapt de onvrede van zijn eigen supporters simpelweg niet. "Als we niet goed spelen, snap ik dat de mensen niet tevreden zijn. Maar vandaag hebben we alles gegeven en kregen we ook veel kansen."

"Als we dan alleen falen in de afronding, begrijp ik de woede echt niet", aldus de coach, die tekst en uitleg geeft over het naar de kant halen van Neves. "Ik wisselde Neves omdat we meer risico moesten nemen na rust, we stonden namelijk achter. Hij deed het niet slecht, maar we moesten een doelpunt maken." Rafa Silva redde in de 71ste minuut een punt voor Benfica.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Sporting Portugal 12 10 1 1 14 31 2 Benfica 13 9 3 1 14 30 3 Sporting Braga 13 9 2 2 16 29 4 FC Porto 12 9 1 2 10 28 5 Vitória Guimarães 12 7 1 4 6 22 6 Moreirense 12 6 3 3 4 21 7 Farense 13 5 2 6 4 17 8 Famalicão 12 4 4 4 -2 16 9 Boavista 12 4 3 5 -5 15 10 Portimonense 12 4 2 6 -13 14 11 Casa Pia 12 3 4 5 -4 13 12 Estrela 12 3 3 6 -5 12 13 Gil Vicente 12 3 2 7 -1 11 14 Estoril 12 3 1 8 -3 10 15 Rio Ave 12 2 4 6 -7 10 16 Chaves 12 3 1 8 -16 10 17 Vizela 13 2 4 7 -8 10 18 Arouca 12 2 3 7 -4 9

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties