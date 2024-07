Jude Bellingham vertelt of Gareth Southgate wel of niet mag blijven na verloren EK-finale Spanje - Engeland

Hoewel de klap van de nederlaag in de EK-finale tegen Spanje (2-1) hard aankomt, stond Jude Bellingham de aanwezige pers in de mixed zone uitgebreid te woord. De 21-jarige middenvelder van Engeland en Real Madrid ging daarbij ook in op de toekomst van bondscoach Gareth Southgate, wiens contract eind december afloopt bij de Engelse bond.

Voetbalzone was zondagavond aanwezig tijdens het slotstuk in Berlijn. Verslaggever Jelle Kusters, die de afgelopen weken vele wedstrijden zag in Duitsland, richtte zijn camera na afloop op Bellingham. De sterspeler was zichtbaar teleurgesteld.

Bellingham heeft het moeilijk met de nederlaag, zo benadrukt hij. ‘We hebben de afgelopen weken veel opgeofferd voor ons land. Voetbal is in de huidige tijd erg zwaar, met de bizarre schema’s. Voor ons lichaam is het lastig om aan het einde van een lang seizoen nog een keer volledig aan te moeten staan.”

“Maar voor ons land wilden we alles geven”, gaat Bellingham verder. “Het is erg wreed om dan op deze manier te verliezen. We speelden niet ons beste spel, maar hebben ons zeker een aantal keer laten zien.”

De genadeklap die Mikel Oyarzabal vlak voor tijd uitdeelde doet Bellingham het meest pijn. “Dat is hartverscheurend. We wilden niets meer dan geschiedenis schrijven en het Engelse volk trots maken. Nu moeten we als een team analyseren hoe we vooruit kunnen gaan.”

Southgate

Bellingham werd in de mixed zone ook nog gevraagd naar zijn wensen wat betreft de toekomst van Southgate. “Voor mij is het aan de manager en wat de FA gaat bepalen. Ik heb alleen maar respect voor Gareth, die mij heeft laten debuteren in het nationale elftal. Door hem voel ik mij thuis bij het Engelse elftal.”

“In de afgelopen twee jaar is onze relatie alleen maar beter geworden”, gaat Bellingham verder. “Ook buiten het voetbal spreken we veel. Ik kan alles tegen hem vertellen. Dat soort dingen laten zien wat voor man hij is.”

“Wat er ook mag gebeuren met Gareth, ik heb respect voor hem. Als hij wil blijven, ben ik alleen maar gemotiveerd om prijzen te winnen met hem. Dat heeft hij verdiend. Soms liegen de feiten niet. Hij is de meest succesvolle bondscoach sinds 1966, dus ik zal Gareth altijd respecteren en van hem houden”, besluit Bellingham.

