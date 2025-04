Wil je Bellingham live in actie zien bij Real Madrid? Scoor nu je tickets!

Jude Bellingham is de superster van Real Madrid. De 21-jarige middenvelder maakt al vanaf zijn eerste minuten in Spanje indruk met zijn techniek, flair en volwassenheid. Wil jij dit Engelse toptalent met eigen ogen aan het werk zien in LaLiga of de Champions League? Wacht niet langer en bestel direct je tickets voor de wedstrijden van Real Madrid! Klik hier om je kaartjes te kopen.

Waarom Bellingham zo bijzonder is

Bellingham is pas 21, maar speelt met de klasse en controle van een routinier. Hij heeft controle, kracht en weet altijd wanneer hij het verschil moet maken. Als aanvallende middenvelder is hij overal op het veld te vinden en altijd betrokken bij de belangrijke momenten.

Van Birmingham tot Bernabéu

Zijn carrière begon op zestienjarige leeftijd bij Birmingham City, waarna hij al snel werd opgepikt door Borussia Dortmund. In de Bundesliga groeide hij uit tot een publiekslieveling. In de zomer van 2023 maakte hij voor ruim 110 miljoen euro de overstap naar Real Madrid, waar hij direct de harten van de Madrileense fans veroverde.

Wat heeft Bellingham al gewonnen?

In zijn eerste seizoen bij Real Madrid won hij direct de Champions League, La Liga en de Spaanse Supercup. Individueel werd hij twee keer verkozen tot TM-Player of the Season (in Duitsland en Spanje), en in 2023 werd hij uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Bundesliga.

Internationaal boegbeeld

Bellingham is ook niet meer weg te denken uit het Engelse elftal. Met 42 interlands en 6 doelpunten is hij op jonge leeftijd al een dragende kracht voor the Three Lions en een absolute publiekslieveling tijdens grote toernooien.

De toekomst van Bellingham

Met een marktwaarde van 180 miljoen euro volgens Transfermarkt en een contract tot medio 2029 is Bellingham een van de meest waardevolle spelers ter wereld.

