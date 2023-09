Bellingham de redder van Real Madrid; Napoli wint na spectaculaire slotfase

Woensdag, 20 september 2023 om 23:00 • Wessel Antes • Laatste update: 23:06

Real Madrid is woensdag met een nipte zege begonnen aan Groep B van de Champions League. In eigen huis wisten de Madrilenen in de slotseconde te winnen van 1. FC Union Berlin: 1-0. Real was veruit het betere team in de Spaanse hoofdstad, maar wist het overwicht pas in blessuretijd om te zetten in een overwinning via een intikker van Jude Bellingham. Napoli wist later op de avond een overwinning in Portugal te behalen. De landskampioen van Italië leek door een late treffer van voormalig PSV'er Bruma 1-1 gelijk te spelen, totdat Sikou Niakaté via een eigen treffer voor de 1-2 eindstand zorgde.

Carlo Ancelotti wijzigde zijn elftal dinsdag op vier plekken ten opzichte van het gewonnen duel met Real Sociedad (2-1) afgelopen zondag. Achterin verving Lucas Vázquez de geblesseerde Dani Carvajal (spierblessure), terwijl Fran García moest banken voor Nacho Fernández. Door die laatste wijziging verschoof David Alaba naar de linksbackpositie. Ook middenvelders Toni Kroos en Federico Valverde moesten op de bank plaatsnemen, waardoor Luka Modric en Eduardo Camavinga hun plek in de basiself mochten innemen. Bij Union stonden Nederlanders Danilho Doekhi en Sheraldo Becker aan de aftrap. Ook voormalig FC Dordrecht-linksback Robin Gosens mocht starten van trainer Urs Fischer.

In de beginfase was Real dicht bij de openingstreffer met kansen voor Joselu. Union-doelman Ronnow wist zich diverse keren te onderscheiden met een knappe reflex. De Duitsers toonden zich echter ook gretig en waren echt niet alleen naar Madrid gekomen om te verdedigen. Het meest opmerkelijke moment van de eerste helft was een tackle van Aurélien Tchouaméni, die een foute pass van Camavinga wilde herstellen. Dat deed de Franse controleur op grove wijze, door met twee benen vol in te glijden op Alex Kral. De scheidsrechter bestrafte de tackle slechts met geel, waardoor Real ‘gewoon’ met elf man verder kon.

Na rust kwam de Koninklijke een stuk sterker uit de kleedkamer. Ronnow wist Union echter hoogstpersoonlijk op de been te houden bij doelpogingen van Rodrygo, Camavinga en Joselu. Laatstgenoemde zag zijn kopbal op de paal belanden na een geweldige redding van de Deense sluitpost. In de slotfase ging het elftal van Ancelotti nadrukkelijk op zoek naar het winnende doelpunt. Die wist Bellingham uiteindelijk op het laatste moment te maken door na een klutssituatie de bevrijdende 1-0 binnen te tikken, waardoor Estadio Santiago Bernabéu in extase was.

???????? ????????????????????, WIE ANDERS?! ?? Diep, diep, diep in blessuretijd prikt de Brit (niet voor het eerst dit seizoen) de winnende tegen de touwen ??#ZiggoSport #UCL #RMAUBE pic.twitter.com/8ewyAdaj6v — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 20, 2023

SC Braga - Napoli 1-2

Napoli begon als de duidelijke favoriet aan het duel in Portugal. Desondanks was het Ricardo Horta die voor de eerste grote kans tekende. Een knappe redding van Alex Meret was nodig om de vroege openingstreffer te voorkomen. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük zag ook Napoli gevaarlijk worden via Victor Osimhen en Giovanni Di Lorenzo. De Nigeriaan en de Italiaan zagen hun kopballen gekeerd worden door goalie Matheus Magalhaes. Osimhen raakte ook nog de lat, waardoor de ruststand 0-0 leek te worden. Vlak voor rust sloeg Di Lorenzo echter keihard toe. Osimhen legde knap terug via een kopbal en Di Lorenzo haalde via een volley doeltreffend uit: 0-1.

Na rust ging Napoli op zoek naar de tweede treffer en daarmee de beslissing. Osimhen schoot echter net naast, terwijl Piotr Zielinski de bal in kansrijke positie niet goed raakte. In minuut 84 was het dan toch plots raak voor de thuisploeg. Bruma had een achterwaartse kopbal in huis die Meret te machtig was. Braga leek op weg naar een punt, maar kwam bedrogen uit. Zielinski gaf voor en Niakaté schoot van dichtbij keihard in eigen doel: 1-2. Een gigantische domper van Braga, dat op zoek ging naar de gelijkmaker. Al Musrati en Pizzi kwamen nog dichtbij, maar het mocht niet meer zo zijn voor Braga.