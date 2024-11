Belgische bondscoach Domenico Tedesco onder vuur; Belgische voetbalbond neemt volgende week besluit

De Belgische voetbalbond gaat volgende week een evaluatie houden over de positie van bondscoach Domenico Tedesco. De Duitse-Italiaan krijgt België maar niet aan de praat en lijkt daardoor te moeten vrezen voor zijn baan. De financiële problemen bij de bond zouden wel eens de redding kunnen zijn voor Tedesco.

België ging donderdag met 0-1 onderuit tegen Italië in de Nations League en leed zondagavond opnieuw een nederlaag. De Rode Duivels gingen verrassend met 1-0 onderuit tegen hekkensluiter Israël.

Het elftal van Tedesco sluit daarmee de Nations League af met vier punten uit zes wedstrijden, wat genoeg is voor de derde plaats in de poule. Israël heeft evenveel punten als de Belgen, maar een minder doelsaldo.

België is dankzij de derde plaats veroordeeld tot het spelen van de play-offs om promotie/degradatie in de Nations League in maart 2025.

De Belgische voetbalbond (KBVB, red.) gaat volgende week om de tafel om de toekomst van Tedesco te bespreken. De bondscoach zelf gaf na de nederlaag tegen Israël aan zich nog altijd de juiste man op de juiste plaats te voelen.

Een ontslag van de bondscoach zou de KBVB volgens Het Laatste Nieuws 1,45 miljoen euro kosten. Aangezien de KBVB het vorige boekjaar met een verlies van twaalf miljoen euro afsloten, lijken de financiële problemen van de bond de redding van Tedesco te worden.