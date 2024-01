Belangrijke dag op komst: PSV om tafel in jacht op gewilde handtekening

PSV gaat dinsdag nogmaals om tafel met de entourage van Isaac Babadi om zijn aflopende contract te verlengen, zo meldt het Eindhovens Dagblad maandagavond. Hoewel de Eindhovenaren meerdere keren bot vingen bij de achttienjarige middenvelder, wil het toptalent volgens journalist Rik Elfrink in het Philips Stadion blijven spelen. Babadi’s entourage hoopt vurig dat er een nieuw voorstel op tafel komt.

PSV dacht al een mondeling akkoord te hebben met Babadi, maar hield er geen rekening mee dat diens entourage roet in het eten zou gooien. Zaakwaarnemer Sahr Senesie en broer Samuel Babadi eisen meer perspectief én een lucratiever voorstel.

Babadi is nog altijd een gewilde speler, zo schrijft Elfrink. “Tal van clubs zijn voor hem in de markt, omdat hij talentvol is én nu over een aflopend contract beschikt. PSV wil dat verlengen tot 2028.”

De journalist schrijft dat Babadi zelf een langer verblijf in Eindhoven nog altijd wel ziet zitten, maar dat zijn entourage terughoudend is. “Ze willen dat PSV een aanbieding doet waaruit spreekt dat de club Babadi écht wil houden en vinden dat dat tot nu toe niet het geval is geweest.”

Volgens Transfermarkt is de tiener reeds 4 miljoen euro waard, maar PSV verwacht dat Babadi in de toekomst veel meer kan opleveren. De Brabantse koploper wil absoluut niet dat de jeugdinternational transfervrij de deur uitloopt.

Naast Ajax zijn er diverse clubs die de situatie van Babadi nauwlettend in de gaten houden. Vanuit het buitenland worden Anderlecht en Eintracht Frankfurt genoemd. Maandagavond deed de rechtspoot mee bij Jong PSV. In het thuisduel met Willem II (1-1) was Babadi goed voor het enige doelpunt van het beloftenelftal.

Babadi debuteerde dit seizoen onder trainer Peter Bosz in het eerste elftal van PSV. Tot dusver kwam hij 277 minuten in actie namens de hoofdmacht, verdeeld over 13 optredens. Eenmaal was Babadi trefzeker. De Nijmegenaar maakt het openingsdoelpunt in het thuisduel met Sturm Graz (4-1 winst), tijdens de derde kwalificatieronde voor de Champions League.

