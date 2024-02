15 bekende Nederlandse spelers die binnen nu en vijf maanden transfervrij zijn

De winterse transferperiode is al even gesloten, waardoor de meeste clubs zich langzaam al richten op de zomer. Sinds 1 januari mogen spelers die uit hun contract lopen officieel in gesprek met andere clubs. Maar welke Nederlanders zitten momenteel zonder club en zijn er komende zomer nog grote spelers gratis op te pikken? Voetbalzone geeft een overzicht van de meest aansprekende namen.

Kenny Tete (Fulham)

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het contract van Kenny Tete bij Fulham loopt komende zomer af, al heeft zijn club de optie om die verbintenis automatisch met een seizoen te verlengen. Het is echter nog maar de vraag ofdat gaan doen, daar Tete dit seizoen pas 1.047 minuten in actie kwam, verdeeld over 15 optredens. De 28-jarige Amsterdammer, veertienvoudig international van Oranje, kampt vaak met blessureleed en moet Belgisch international Timothy Castagne voor zich dulden.

Marten de Roon (Atalanta)

41-voudig Oranje-international Marten de Roon lijkt bezig aan zijn laatste maanden in Bergamo. De 32-jarige middenvelder van Atalanta speelde sinds 2017 liefst 328 officiële wedstrijden voor zijn huidige werkgever en is nog altijd basisspeler. Dat De Roon gratis op te pikken is kan interessant zijn voor geïnteresseerde clubs, aangezienzijn marktwaarde nog altijd op zo’n 8 miljoen euro schat. Afgelopen winter werd de naam van De Roon meermaals getipt aan Ajax.

Gijs Smal (FC Twente)

Dat de 26-jarige Gijs Smal niet gaat verlengen bij FC Twente, is een grote domper voor de Tukkers. De aanvallende linksback lijkt te mikken op het eerste buitenlandse avontuur in zijn carrière. Over interesse heeft Smal niets te klagen, daar onder meer Rangers FC hem dolgraag zou willen overnemen. Mogelijk gaat de linkspoot dus aan de slag bij de 55-voudig kampioen van Schotland.

Davy Klaassen (Internazionale)

Het avontuur van Davy Klaassen (30) bij Internazionale is op individueel vlak nog niet bepaald een succes te noemen. De 41-voudig international kwam tot dusver slechts 247 minuten in actie, verdeeld over 12 optredens. De kans lijkt dan ook klein dat Inter gebruikmaakt van de eenzijdige optie om het contract van Klaassen te verlengen. Wel ziet het ernaar uit dat de middenvelder na de Supercoppa ook de Serie A-titel aan zijn palmares mag toevoegen. Verder is Inter nog in de race voor de eindzege in de Champions League.

Klaassen slaagt er nog niet in om een belangrijke speler te worden bij het uitstekend presterende Internazionale.

Dani de Wit (AZ)

AZ neemt komende zomer na vijf seizoenen afscheid van Dani de Wit. De 26-jarige Hoornaar speelde al 176 wedstrijden in dienst van de Alkmaarders, waarin hij goed was voor 42 doelpunten en 21 assists. Het is goed mogelijk dat het jeugdproduct van Ajax zijn opties voornamelijk buiten de landsgrenzen gaat overwegen, daar hij volgens zaakwaarnemer Guido Albers kan rekenen op sluimerende interesse vanuit de Premier League, Serie A, Major League Soccer en Championship.

Isaac Babadi (PSV)

Toptalent Isaac Babadi (18) is dit seizoen uitgegroeid tot een hoofdpijndossier voor PSV. Hoewel de Nijmegenaar meerdere verbeterde contractvoorstellen kreeg, heeft de technicus nog altijd niet getekend voor een langer verblijf in Eindhoven.schat Babadi’s marktwaarde momenteel op 4 miljoen euro, maar het toekomstige bedrag dat PSV lijkt mis te lopen bij een gratis vertrek kan weleens veel hoger uit gaan vallen.

Joshua Brenet (FC Twente)

De 29-jarige Joshua Brenet was in het verleden actief in de Bundesliga (TSG Hoffenheim), maar beleefde sinds januari 2022 een succesvolle terugkeer in de Eredivisie bij FC Twente. Na dit seizoen lijken de wegen van de Tukkers en Brenet te scheiden en het is goed mogelijk dat hij uitstekend in de markt ligt. Met zijn aanvalsdrift kan de vleugelverdediger uit Kerkrade voor vele (Europese) clubs een zeer interessante versterking zijn.

Hans Hateboer (Atalanta)

De Roon is vermoedelijk niet de enige Nederlander die komende zomer na een lang dienstverband vertrekt bij Atalanta. Zijn geliefde collega, Hans Hateboer, beschikt eveneens over een aflopend contract. De dertigjarige vleugelverdediger speelde de afgelopen jaren liefst 229 officiële duels namens Atalanta, waarin hij goed was voor 12 doelpunten en 21 assists. Hateboer, dertienvoudig international van Oranje, kwam voor zijn avontuur in Italië enkel uit voor FC Groningen.

Voor De Roon (links) en Hateboer (rechts) lijkt er een einde te komen aan een prachtig avontuur in Italië.

Thom Haye (sc Heerenveen)

Even leek het erop dat Thom Haye (29) sc Heerenveen afgelopen winter zou verlaten. Het Italiaanse Como bracht een bod van 700.000 euro uit op de sterkhouder van de Friezen, die echter weigerden om mee te werken. Haye’s huidige marktwaarde bedraagt volgensliefst 3 miljoen euro, waardoor de houding van Heerenveen enigszins begrijpelijk is. De andere kant van de medaille is wel dat de Amsterdammer komende zomer helemaal niets meer gaat opleveren, wanneer Haye de deur van het Abe Lenstra Stadion na enkele dienstjaren transfervrij achter zich dicht trekt.

Shurandy Sambo (PSV)

Velen hadden verwacht dat Shurandy Sambo dit seizoen definitief zou doorbreken bij PSV, maar niets is minder waar. De 22-jarige rechtsback komt onder trainer Peter Bosz nauwelijks aan de bak bij de koploper van de Eredivisie. FC Utrecht hoopte Sambo afgelopen winter al op te pikken in het Philips Stadion, maar de rechtspoot gaf de voorkeur aan een seizoenseinde met PSV. Eind juni kan hij de Brabantse topclub na vijftien trouwe dienstjaren transfervrij verlaten.

Jaïro Riedewald (Crystal Palace)

Het avontuur van Jaïro Riedewald bij Crystal Palace lijkt na zeven seizoenen te eindigen. De 27-jarige linkspoot uit Haarlem speelde sinds zijn komst 91 officiële duels namens, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 1 assist. Riedewald, die bij Ajax ooit te boek stond als groot talent, kan zich opmaken voor het volgende hoofdstuk in zijn carrière. Is deze veelzijdige drievoudig international van Oranje nog een versterking voor zijn jeugdliefde?

Timothy Fosu-Mensah (Bayer Leverkusen)

Voor Timothy Fosu-Mensah (26) geldt eigenlijk hetzelfde als voor Riedewald. De rechtsbenige verdediger was de afgelopen jaren actief in een absolute topcompetitie, al is het aantal wedstrijden dat hij daadwerkelijk heeft gespeeld voor Bayer Leverkusen minimaal. De Amsterdammer speelde dit seizoen nog geen minuut voor de Duitse koploper. De totale teller namensstaat sinds januari 2021 pas op dertig officiële wedstrijden.

Fosu-Mensah vertolkt een anonieme rol in het huidige succes van Bayer Leverkusen.

Kevin Strootman (Genoa CFC)

46-voudig international Kevin Strootman werd afgelopen zomer hevig gelinkt aan een terugkeer naar Sparta Rotterdam. Dit seizoen komt de 34-jarige controleur uit Ridderkerk nog regelmatig aan spelen toe bij Genoa in de Serie A. Toch schijnt Strootman de droom te hebben om zijn carrière af te sluiten in Nederland, waardoor de deuren van Het Kasteel nog altijd op een kier staan.

Anwar El Ghazi (nu al clubloos)

De 28-jarige Anwar El Ghazi zit al sinds begin november zonder club, nadat hij vanwege meerdere berichten op sociale media over het conflict tussen Hamas en Israël werd ontslagen door FSV Mainz 05. Momenteel traint de buitenspeler individueel, in afwachting van een nieuwe uitdaging. El Ghazi liet vorig seizoen bij PSV zien dat hij met zijn voetballende kwaliteiten en ervaring nog altijd van waarde kan zijn.

Jean-Paul Boëtius (nu al clubloos)

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Voormalig toptalent Jean-Paul Boëtius trainde dit seizoen meerdere keren mee bij Sparta. De 29-jarige Rotterdammer besloot na zijn trainingsstage om niet definitief in zee te gaan met de huidige nummer acht van de Eredivisie. Zodoende zit Boëtius na ruim zeven maanden nog altijd zonder club. Het is vooralsnog onbekend op wat voor uitdaging hij wél zit te wachten.