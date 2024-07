Bekende Ajax-speler gespot op Wimbledon: ‘Maar hij moet morgen in Amsterdam zijn’

Jordan Henderson is woensdag te gast op Wimbledon. De middenvelder van Ajax zit op de tribune van Court No.1 en kijkt naar de tenniswedstrijd tussen Lorenzo Musetti en Taylor Fritz. Henderson moet zich donderdag melden bij Ajax en vliegt vermoedelijk woensdagavond naar Nederland.

Oud-tennisser Jan Siemerink, de dienstdoende commentator van Ziggo Sport, is tevens de teammanager bij Ajax. "Henderson moet zich donderdag om 08:30 uur melden op De Toekomst in Amsterdam", voegt Siemerink toe op het moment dat de routinier van Ajax in beeld wordt gebracht.

"Net als ik trouwens. En als-ie er niet is, dan zwaait er wat", zegt de tv-commentator met een kleine knipoog. "Ik denk dat hij vanavond al terug moet", voegt co-commentator Albert Mantingh toe.

Henderson was jarenlang vast onderdeel van de Engelse selectie, maar kreeg geen uitnodiging van bondscoach Gareth Southgate voor het EK. "Ik denk dat Henderson de EK-wedstrijd Nederland - Engeland vanavond wel ergens gaat kijken, ondanks dat hij niet is uitgenodigd voor het EK", zegt Mantingh.

