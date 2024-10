Beerschot hakt knoop door wat betreft toekomst van Dirk Kuijt

Dirk Kuijt blijft aan als trainer van Beerschot. Dat meldt Het Nieuwsblad. De meningen over de 44-jarige trainer zijn intern wel ‘erg verdeeld’, zo valt er te lezen. De club uit België heeft echter momenteel andere prioriteiten: een dispuut tussen de twee aandeelhouders.

De toekomst van Kuijt zou afgelopen maandag al besproken worden, maar het bestuur van de Belgen stelde die vergadering uit tot donderdagavond. Het Laatste Nieuws meldde maandag dat dat op verzoek van advocaten gebeurde.

Het belangrijkste onderwerp dat tijdens de vergadering werd besproken was de financiële situatie van de club. “Het dispuut tussen de twee aandeelhouders moet zo snel mogelijk opgelost worden. Zo lang dat niet is gebeurd staat onze club stil”, zegt bestuurslid Gunther Dieltjens in gesprek met Het Nieuwsblad.

Tijdens de vergadering werd ook duidelijk dat de meningen intern ‘erg verdeeld’ zijn wat betreft Kuijt. “Er werden wel degelijk twijfels over zijn positie geuit, maar uiteindelijk werden er geen noemenswaardige sportieve knopen doorgehakt. De Nederlandse coach blijft zoals verwacht dan ook op post en zal volgende week vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Anderlecht opnieuw kunnen plaatsnemen in de dug-out”, schrijft het Belgische medium.

Beerschot kent een uiterst teleurstellende seizoenstart. Vorige week vrijdag pakte de ploeg van Kuijt pas het tweede punt van het seizoen door met 2-2 gelijk te spelen tegen KVC Westerlo. De achterstand op nummer vijftien Cercle Brugge bedraagt nu al zes punten.

Kuijt liet vorig weekend weten zich geen zorgen te maken over zijn toekomst bij de club. “Ik weet wel dat dat kan gebeuren in het voetbal. Er worden nu veel dingen gezegd en geroepen, maar de beleidsbepalers en de mensen die de keuzes maken, zeggen mij iets anders.”

Wel uitte hij zijn zorgen over een ander probleem binnen de club. “We hebben geen veld om op te trainen. Dat doen we in het stadion”, onthulde hij. Vorig jaar trainde Beerschot op velden die ze huurden bij de Belgische voetbalbond, maar ook dat was slechts een tijdelijke oplossing.