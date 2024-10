Been ziet goede breedteversterking voor Ajax, Feyenoord of PSV: 'Beste Nederlander in de Eredivisie'

Sparta Rotterdam ging zaterdagavond met 2-0 onderuit op bezoek bij sc Heerenveen. Aanvoerder Nick Olij baalde na afloop van de nederlaag flink. De doelman werd direct na de wedstrijd besproken door de analisten van ESPN in de Eretribune.

Olij verlengde zijn contract bij Sparta eerder deze week tot medio 2028. Presentator Jan Joost van Gangelen had eigenlijk verwacht dat de 29-jarige sluitpost afgelopen zomer een stap omhoog zou maken.

Een vertrek bij Sparta bleef echter uit. Mario Been denkt dat er in de nieuwe verbintenis van Olij een gelimiteerde transfersom is opgenomen. “Ik denk dat hij best wel beseft dat er clubs zijn die interesse in hem kunnen hebben als er een plekje vrijkomt. Olij is gewoon een uitstekende keeper.”

“Dan zeg ik niet dat hij gelijk als eerste keeper naar de top drie van Nederland kan, maar er is natuurlijk een keer geopperd dat hij tweede keeper kon worden bij Feyenoord indien Justin Bijlow zou vertrekken”, vervolgt Been. “Dat ging toen niet door. Ik neem aan dat Olij zo slim is dat hij een ontsnappingsclausule in zijn contract heeft laten opnemen.”

De analist krijgt vervolgens van Van Gangelen de vraag of Olij in de toekomst ook een optie als tweede keeper kan zijn voor clubs als Ajax, Feyenoord op PSV. “Zeker. Het is absoluut een goede en betrouwbare keeper. Dat heeft hij ook de afgelopen jaren laten zien.”

Toch denkt Been dat Olij zelf langer over zo’n stap zal nadenken. “Hij behoort nu tot de selectie van het Nederlands elftal, dat valt dan weg als je bij een topclub tweede keeper wordt.”



Voor aanvang van het duel van Sparta met Heerenveen was Been ook al lovend over Olij: "Hij is in mijn optiek op dit moment de beste Nederlandse keeper in de Eredivisie, die basisspeler is. Hij heeft een extra kwaliteit, want hij kan met zijn trap medespelers alleen voor de keeper zetten."

Mogelijk kan Olij komend seizoen de stap omhoog maken. Diant Ramaj (Ajax) en Justin Bijlow (Feyenoord) lijken niet nog een jaar de rol van tweede keeper in te willen vullen, terwijl Walter Benítez en Joël Drommel afgelopen zomer beiden een vertrekwens hadden bij PSV en uiteindelijk toch in Eindhoven bleven.