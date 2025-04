Beelden: Memphis geeft heerlijke assist én maakt een doelpunt in eerste competitiezege van Corinthians

Memphis Depay was in de nacht van zaterdag op zondag wederom goud waard voor Corinthians. Memphis liet zich in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Vasco da Gama gelden met een doelpunt en een heerlijke assist.

Zondagochtend stond de tweede wedstrijd van de Braziliaanse Serie A op het programma. In het eerste duel speelde Corinthians met 1-1 gelijk op bezoek bij Bahia.

In de tweede speelronde werd er dus wel gewonnen. Yuri Alberto zette Corinthians in de twaalfde minuut op een 1-0 voorsprong na een assist van Memphis. De Nederlandse spits kreeg een hoge bal van de zijkant, en legde met de borst panklaar voor zijn ploeggenoot.





Een klein kwartiertje later zette Memphis zelf zijn naam op het scorebord. Hij kreeg de bal op de rand van de zestien aangespeeld, waarna zijn directe tegenstander uitgleed en de weg richting het doel open lag. Handig wipte hij de bal langs de doelman: 2-0.

In de laatste minuut van de wedstrijd maakte João Victor nog een eigen doelpunt, waardoor Corinthians uiteindelijk met 3-0 wist te winnen. Volgend weekend gaat de ploeg op bezoek bij Palmeiras.