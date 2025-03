Beelden lijken duidelijkheid te geven over inzetbaarheid van Cody Gakpo voor Liverpool - PSG

Cody Gakpo trainde dinsdag weer met de selectie van Liverpool mee, zo is te zien op beelden van Sky Sports. De Nederlander speelde op 26 februari zijn laatste wedstrijd voor The Reds. Of de aanvaller volledig hersteld is van zijn enkelblessure en inzetbaar is in de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain, blijft nog onzeker.

Gakpo beleeft tot nu toe een uitstekend seizoen bij Liverpool. In 38 wedstrijden wist hij 16 keer te scoren en gaf hij 5 assists. Zijn laatste doelpunt dateert van 6 februari, toen hij scoorde tegen Tottenham Hotspur in de EFL Cup bij een 4-0 overwinning.

Liverpool speelt dinsdag de return van de achtste finale in de Champions League. In de heenwedstrijd in Parijs won de ploeg van trainer Slot met 0-1 dankzij een late treffer van Harvey Elliott. De overwinning was verrassend, aangezien PSG maar liefst 27 schoten loste, terwijl Liverpool slechts 2 doelpogingen had.

Voor de return mist Slot nog meer spelers. Rechtsback Conor Bradley en centrale verdediger Joe Gomez zijn allebei nog afwezig door blessures. Beide spelers worden in april pas weer terug verwacht. Voor de rest is iedereen beschikbaar aan de kant van Liverpool.

Vier spelers staan op scherp bij Liverpool en kunnen zich dan ook geen kaart veroorloven. Alexis Mac Allister, Ibrahima Konaté, Andrew Robertson en Harvey Elliott zouden allemaal geschorst zijn voor de kwartfinale mochten ze een kaart pakken. Pas na de kwartfinales worden alle eerder gepakte kaarten in de Champions League kwijtgescholden.

In de Premier League heeft Liverpool een comfortabele voorsprong op achtervolger Arsenal. Met een wedstrijd meer gespeeld bedraagt het gat naar de Londense club vijftien punten. Op 10 mei treffen beide teams elkaar op Anfield.

Naast de gemiste competitiewedstrijden zal Gakpo ook de interlandperiode aan zich voorbij moeten laten gaan. Nederland speelt op 20 maart in De Kuip tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League, met de return op 23 maart in het Estadio Mestalla in Valencia.