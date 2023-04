Bayern zet nu ook landstitel op het spel na absolute rampmiddag in Mainz

Zaterdag, 22 april 2023 om 17:25 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:44

Alle alarmbellen rinkelen bij Bayern München. Na de midweekse Champions League-eliminatie heeft der Rekordmeister nu ook de landstitel op het spel gezet. Het team van Thomas Tuchel kwam bij FSV Mainz 05 nog met 0-1 voor, maar ging uiteindelijk met een 3-1 nederlaag van het veld. Borussia Dortmund kan daardoor later op de avond over Bayern heen klimmen.

Hoewel Tuchel zich woensdag tevreden uitliet over het vertoonde spel tegen Manchester City, besloot de oefenmeester zijn basis toch op vier plekken te wijzigen. De wissels van Benjamin Pavard (schorsing) en Eric Maxim Choupo-Moting (blessure) waren gedwongen, maar die van Leroy Sané en Kingsley Coman waren dat niet. Het duo moest plaatsmaken voor respectievelijk Alphonso Davies en Thomas Müller. De opvallendste naam was echter die van Mané: de Senegalees maakte zijn basisrentree na zijn veelbesproken handgemeen met Sané. Matthijs de Ligt was de enige Nederlander aan de aftrap.

Bayern kreeg al na negen minuten een tik te verwerken. Tijdens een sprint schoot het in Davies' hamstring en de Canadees moest zich laten vervangen door Noussair Mazraoui. De ex-Ajacied zag hoe Mané zijn ploeg na een kwartier bijna op 1-0 zette. De centrumspits stiftte een steekbal van Jamal Musiala kunstig over Mainz-goalie Robin Zentner heen, maar zag de scheidsrechter een streep door het feestje zetten vanwege buitenspel.

"Een sensatie van de bovenste orde!" ?? Mainz komt op een 3-1 voorsprong tegen Bayern München na deze treffer van Aaron Martin! ?? https://t.co/sIoErOQb7j#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/C2jD694TIT — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 22, 2023

Halverwege de eerste helft was het wél raak voor Mané. De 1,74 meter lange aanvaller gaf met zijn hoofd het laatste zetje aan een voorzet van João Cancelo: 1-0. Het was de zevende competitiegoal voor Mané, en zijn eerste sinds 29 oktober, toen Mainz óók de tegenstander was. Bayern verzuimde echter de marge te verdubbelen. Het grossierde in slordigheden en kreeg in minuut 65 de deksel op de neus van de gastheren.

Yann Sommer kreeg een inzet van Lee Jae-sung niet onder controle en zag Ludovic Ajorque van dichtbij binnenkoppen: 1-1. Het was tekenend voor de nonchalance waarmee Bayern voor de dag kwam en daarvoor werd het even later nog harder gestraft. 73 minuten stonden er op de klok toen Karim Onisiwo aan Leandro Barreiro kon meegeven, die de bal langs Sommer tikte en de 2-1 op het scorebord zette. Aarón Martín maakte er zelfs nog 3-1 van. Ryan Gravenberch stond koud in het veld toen de linksback van Mainz vlammend uithaalde en het duel in het slot gooide.