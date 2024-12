Bayern wordt na vroege rode kaart voor Neuer uit beker geknikkerd door Leverkusen

Bayern München is dinsdagavond al in de achtste finale uitgeschakeld in de DFB Pokal. De ploeg van Vincent Kompany moest tegen Bayer Leverkusen al na een kwartier verder met tien man door een rode kaart voor Manuel Neuer, die Jeremie Frimpong torpedeerde. Die Werkself buitte het numerieke voordeel na rust uit via een goal van Nathan Tella: 0-1.

Beide Duitse topclubs moesten hun eerste spits missen door een blessure. Harry Kane werd in de punt van de aanval van Bayern vervangen door Michael Olise, terwijl Leverkusen-spits Victor Boniface, die al iets langer afwezig is, vervangen werd door Florian Wirtz.

Frimpong ontsnapte in de zeventiende minuut bij een dieptepass aan de aandacht van de Bayern-defensie. De vleugelspeler was als eerst bij de bal en werd getorpedeerd door de ver uitgekomen Manuel Neuer. De keeper van der Rekordmeister kreeg daarvoor een directe rode kaart.

Leroy Sané werd kind van de rekening bij Bayern en moest plaatsmaken voor Daniel Peretz. De reservekeeper had even later, in de 33ste minuut, een redding met de voet in huis toen Frimpong vrij voor hem opdook.

Aan het eind van de eerste helft slaagde Bayern er in ondertal in om twee keer achter elkaar gevaar te stichten. Een kopbal van Leon Goretzka werd ternauwernood onder de lat uitgetikt door Matej Kovar, de bekerdoelman van Leverkusen. Twee minuten later kopte de mee opgekomen Kim Min-jae rakelings naast.

In de tweede helft kreeg Leverkusen het initiatief steviger in handen. Een goede lage voorzet van Frimpong leverde Florian Wirtz in de 51ste minuut een schietkans op. De poging van de gelegenheidsspits ging rakelings naast.

Het verzet van Bayern werd in de 69ste minuut gebroken. De net ingevallen Tella ontsnapte aan de aandacht van Kim en kon een voorzet van Alejandro Grimaldo binnenkoppen: 0-1.

Met een man minder had Bayern grote moeite om tot een krachtig slotoffensief te komen. Frimpong raakte in blessuretijd nog de lat namens Leverkusen, al bleek dat vanuit buitenspelpositie. In de allerlaatste seconde was er nog wel een schietkans voor Olise, die de bal voorlangs het doel poneerde.