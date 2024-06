Bayern wil Leverkusen beroven van sterkhouder en bereikt persoonlijk akkoord

Bayern München hoopt zich komende zomer te versterken met Jonathan Tah. De centrale verdediger van Bayer Leverkusen heeft een sterk seizoen achter de rug en ziet dat mogelijk beloond worden met een transfer, daar der Rekordmeister een persoon akkoord met hem heeft bereikt.

Met dat nieuws pakt Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sport zondag uit. "De belangrijkste details zijn besproken met het kamp van de speler, maar dat betekent niet dat de transfer definitief plaatsvindt, want er zijn meer clubs geïnteresseerd", schrijft de journalist op X.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Daarnaast zijn er op het moment geen concrete onderhandelingen tussen Bayern en Leverkusen", vervolgt Plettenberg. "Bayern heeft de mogelijke transfer alleen voorbereid met de speler."

Tah zelf zou wel oren hebben naar een transfer, ook indien er een andere club dan Bayern zich meldt. Leverkusen zou ondertussen nog altijd hoop hebben op een langer verblijf van zijn sterkhouder.

De 28-jarige Tah heeft bij die Werkself een contract tot medio 2025. Wil Leverkusen een transferbedrag aan hem overhouden, zal de club dus vermoedelijk komende zomer moeten overgaan tot een verkoop.

De in Hamburg geboren centrumverdediger was afgelopen seizoen een van de belangrijke pilaren van het succes van Leverkusen, dat beslag legde op de Bundesliga-titel en de DFB-Pokal.

Tah was in die jaargang goed voor 48 wedstrijden. Daarin had hij 45 keer een basisplek. De boomlange verdediger is vaak de middelste van de drie centrale verdedigers in het team van Xabi Alonso.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties