‘Bayern München wil van Xavi Simons duurste Nederlander ooit maken’

Bayern München heeft zijn zinnen gezet op de komst van Xavi Simons, zo melden onder meer L'Équipe en Florian Plettenberg. De Duitse grootmacht zou bereid zijn om 90 miljoen euro te betalen aan Paris Saint-Germain, waar Simons nog tot medio 2027 onder contract staat.

Plettenberg benadrukt dat Bayern verschillende scenario's bespreekt. De club kan Simons deze zomer al contracteren, maar zou er ook voor kunnen kiezen om te wachten tot volgend jaar zomer.

De reden om nog een jaar te wachten is dat PSV dan geen deel meer uitmaakt van de deal, wat alles een stuk eenvoudiger maakt. Op dit moment zitten de Duitsers vol in onderhandeling met Paris Saint-Germain.

Plettenberg weet dat Simons al mondeling akkoord is met Bayern. Gedacht wordt aan een huurconstructie met verplichte optie tot koop, waarbij de transfersom in 2025 moet worden voldaan.

PSV, dat alleen deze zomer nog kan meedelen in een transfersom, wordt in dat geval buitenspel gezet. De Eindhovenaren lieten een doorverkooppercentage opnemen in het contract van de Oranje-international dat loopt tot januari 2025.

Simons, die afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam voor RB Leipzig, heeft Paris Saint-Germain laten weten niet terug te willen keren naar de Franse hoofdstad.

Duurste Nederlander ooit

Mocht Simons daadwerkelijk voor 90 miljoen euro verkassen naar Bayern München, dan wordt hij de duurste Nederlander ooit. Die eer is nu nog weggelegd voor Frenkie de Jong, die voor 86 miljoen euro van Ajax naar FC Barcelona ging.

Tweede op de lijst staat Matthijs de Ligt (voor 85 miljoen van Ajax naar Juventus). De top drie wordt gecompleteerd door Virgil van Dijk. De captain van Oranje verhuisde voor 84,5 miljoen euro van Southampton naar Liverpool.

