Bayern München wil ‘speler van grote klasse’ Mazraoui niet verkopen

Zaterdag, 13 mei 2023 om 19:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:22

Hasan Salihamidzic geeft zaterdag een hoopvol signaal af richting Noussair Mazraoui. De technisch directeur van Bayern München geeft na de 6-0 zege op Schalke 04 aan dat er geen plannen zijn om de rechtsback deze zomer te verkopen. Mazraoui beleefde onder Julian Nagelsmann een moeilijke periode in Zuid-Duitsland, maar komt onder diens opvolger Thomas Tuchel steeds vaker aan spelen toe. De voormalig Ajacied tekende deze zaterdag voor de zesde goal van de koploper in de Bundesliga.

"Mazraoui blijft bij ons", verklaart een tevreden Salihamidzic zaterdag in een reactie aan Sport1. "Hij heeft de laatste weken erg goed gespeeld en duidelijk het vertrouwen van de trainer terugbetaald. En vandaag wist hij zelfs te scoren. Als je ziet hoe het er op de transfermarkt aan toegaat wat betreft backs, dan kunnen we alleen maar blij zijn met zijn aanwezigheid. Het is een speler van grote klasse." De vorig jaar van Ajax overgekomen international van Marokko beschikt bij Bayern over een doorlopend contract tot medio 2026.

???????????? heeft geen kind aan Schalke 04. Mazraoui zet de einstand op 6-0 ???? Over to you, Borussia Dortmund ?? Vanaf 18.30: https://t.co/sMCEtXnixI#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/RavF6Da75K — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 13, 2023

Mazraoui was dit seizoen enige tijd basisspeler bij de club uit München. Na de winterstop kwam hij door een ontstoken hartzakje lange tijd niet in actie. Toen hij daarvan hersteld was, kwam hij nog maar sporadisch tot speelminuten, tot onvrede van de rechtsback. "Ik moet helemaal opnieuw beginnen om krediet af te dwingen en speelminuten te krijgen”, zei Mazraoui daar onlangs over in de Duitse media. "Terwijl ik bij de vorige trainer (Nagelsmann, red.) had laten zien wat ze hier van me kunnen verwachten. Inmiddels ben ik de vierde keuze als rechtsback... Ik ben 25 jaar, heb hier een goede periode gehad dit seizoen en een sterk WK gespeeld. Dan wil je gewoon spelen en niet als zoveelste keuze op de bank zitten." De geruchten over een voortijdig vertrek bij Bayern staken al snel de kop op, met Sport dat hem aan Barcelona linkte.

De uitspraken zorgden voor enige irritatie bij Tuchel. "Ik wil ook dat hij meer speelt. Als hij speelt, dan betekent dat dat hij de beste rechts- of linksback in de selectie is. Uiteindelijk stel je jezelf op. Het ligt alleen aan hem. Iedereen krijgt van ons de maximale ondersteuning en iedereen wordt uitgedaagd. Bij Bayern is de standaard zeer hoog. Als je maar vijf minuten krijgt, dan moet je in die vijf minuten leveren. Dat is simpelweg de standaard bij deze club. Want je moet altijd en dan ook altijd een topprestatie leveren. Dan stel je jezelf op. Iets wensen is één, het werk daarvoor leveren is twee”, maakte de oefenmeester eind april duidelijk. Sindsdien kreeg Mazraoui drie keer op rij een basisplaats toebedeeld van zijn trainer.