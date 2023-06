Bayern München wil Erik ten Hag dwarsbomen en bereidt officieel bod voor

Vrijdag, 2 juni 2023 om 20:22 • Sam Vreeswijk

Bayern München gaat een bod voorbereiden op Declan Rice. Dat meldt Florian Plettenberg van Sky Deutschland. Een delegatie van de club heeft onlangs met de Engelsman gesproken in Londen, en daar een positief gevoel aan overgehouden. De 24-jarige middenvelder van West Ham United is erg gewild bij topclubs, waardoor het vrijwel zeker is dat hij deze zomer vertrekt bij de Conference League-finalist.

“De ontmoeting met hem in Londen was positief”, tweet Plettenberg vrijdagavond. “Rice heeft de indruk gewerkt dat hij zich een overstap naar Bayern goed zou kunnen voorstellen. De directie heeft de afgelopen dagen opnieuw over hem gesproken. Bayern wil nu een officieel bod gaan voorbereiden, als volgende stap.” Volgens de journalist is met name Bayern-trainer Thomas Tuchel gecharmeerd van Rice, die nog een contract tot medio 2024 heeft bij West Ham.

??News #Rice: The meeting with him in London was positive! Rice has given the feeling that he can well imagine a move to Bayern!



?? Bosses have discussed him in the last days again

?? Bayern want to prepare an official offer as their next step

?? Tuchel main driver.… pic.twitter.com/ys7bRl76D9