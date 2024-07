‘Bayern München gaat zich in augustus bij PSV melden’

Johan Bakayoko staat nog altijd hoog op het lijstje van Bayern München, zo verzekert de Belgische transfermarktjournalist Sacha Tavolieri. De buitenspeler van PSV geniet al langer interesse van de Duitse grootmacht en als we Tavolieri mogen geloven, gaat Bayern zich in augustus officieel melden in Eindhoven.

De interesse van der Rekordmeister in Bakayoko komt vooral bij Vincent Kompany en Max Eberl vandaan. De huidig hoofdtrainer en sportief directeur van Bayern wilden Bakayoko in 2023 naar hun toenmalige werkgevers, respectievelijk Burnley en RB Leipzig, halen.

Het tweetal is dus al geruime tijd fan van de Belg, die eerder nog weinig trek had in een vertrek bij PSV. Bakayoko zag Eindhoven als de ideale plek om zich verder te ontwikkelen en dus werden de avances afgewezen. Hoe de 21-jarige rechtsbuiten intussen tegen een vertrek uit het Philips Stadion kijkt, is niet bekend.

Wel is duidelijk dat Kompany en Eberl hun interesse niet hebben laten varen. Volgens Tavolieri gaat Bayern zich in 'het midden van augustus' melden bij PSV.

Voor die tijd zal de nummer drie van het afgelopen Bundesliga-seizoen wel een aantal spelers moeten verkopen, zo klinkt het. Bayern beschikt niet over de financiële middelen om zich het aantrekken van Bakayoko te permitteren zonder uitgaande transfers.

Overigens is ook Leipzig, ondanks dat Eberl daar niet langer werkzaam is, nog in de race om de handtekening van de vleugelspits. Die Roten Bullen zouden in recente weken zelfs nog gesprekken met Bakayoko hebben gevoerd. Het Liverpool van Arne Slot heeft de veertienvoudig international van België ook nog altijd op het verlanglijstje staan, al lijkt de interesse van the Reds minder concreet.

Peter Bosz gaf onlangs al aan dat hij ervan uitgaat dat zijn selectie zo goed als intact blijft. PSV hoeft namelijk geen spelers te verkopen om de begroting sluitend te krijgen.

