Bayern München bereidt contract met astronomisch jaarsalaris van 25 miljoen voor

Bayern München werkt keihard aan een contractverlenging van Jamal Musiala. De 21-jarige topmiddenvelder staat er goed op bij zo ongeveer de gehele Europese top, maar der Rekordmeister peinst niet over een vertrek van zijn pupil. Een contract met een totale waarde van 120 miljoen euro moet Musiala doen overtuigen om te blijven, zo schrijft Florian Plettenberg namens Sky Deutschland.

"Het huidige plan is om Musiala een contractverlenging tot medio 2029 te laten tekenen", verzekert de journalist op X. "Er wordt gesproken over een jaarsalaris van 25 miljoen euro."

"Daar komt nog een zaakwaarnemerscommissie overheen. Het is onduidelijk of Bayern ook een tekenbonus voor Musiala in gedachten heeft. De totale waarde van het vierjarige contract ligt rond de 120 miljoen euro."

Een langer verblijf van Musiala in nog niet in kannen en kruiken. "De laatste hordes moeten nog genomen worden, maar het lijkt erop dat Musiala zijn contract gaat verlengen", aldus Plettenberg.

Op het moment beschikt het toptalent dat afkomstig is uit de jeugdopleiding van Chelsea over een contract tot de zomer van 2026. De laatste keer dat hij zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis zette, was in maart 2021.

Musiala, die naast de Duitse ook beschikt over de Engelse nationaliteit, geniet naar verluidt belangstelling vanuit de Premier League. Manchester City zou de creatieveling maar wat graag terug naar het Verenigd Koninkrijk halen, zo schreef The Independent eerder dit jaar. Naast the Citizens zouden ook Paris Saint-Germain, Liverpool en FC Barcelona een oogje hebben op de 37-voudig international (7 doelpunten) van Duitsland.

Musiala staat sinds juli 2019 onder contract bij Bayern, dat hem dus overnam vanuit de Chelsea Academy. Eerder vertegenwoordigde hij jeugdelftallen van Southampton en SG Barockstadt (Duitsland).