Bayern München na eerste clash met Bayer Leverkusen al met anderhalf been in kwartfinale

Bayern München heeft zeer goede papieren om de kwartfinale in de Champions League te bereiken. De koploper in de Bundesliga won woensdag op eigen veld met 3-0 van Bayer Leverkusen. Harry Kane opende de score en een blunder bezorgde Bayern de tweede goal. De return in Leverkusen staat voor volgende week dinsdag gepland, al is het de vraag of dat duel nog heel spannend zal worden.

Bayern toonde direct zijn aanvallende intenties en nam de leiding in de achtste minuut. Michael Olise gaf vanaf rechts voor en Kane kwam goed voor zijn bewaker om de 1-0 binnen te koppen. Niet lang daarna moest Manuel Neuer aan de andere kant voor het eerst in actie komen, toen Jeremie Frimpong op hem af kwam stormen. De Duise doelman pareerde echter op fraaie wijze.

De thuisclub schrok daar niet van en was na ruim twintig minuten heel dicht bij de 2-0. Jamal Musiala had echter pech toen zijn kopbal uit een corner de lat teisterde. Bayern bleef tot het rustsignaal het doel van Leverkusen opzoeken, maar dat leidde niet tot een verdubbeling van de voorsprong in de Allianz Arena.

Die verdubbeling kwam er in de beginfase van de tweede helft wél. Musiala schoot van dichtbij raak in de rechterbenedenhoek, nadat doelman Matej Kovar een voorzet uit zijn handen liet vallen. Een flinke opsteker voor Bayern en een fikse dreun voor Leverkusen zo kort na de hervatting. De avond verliep voorspoedig voor de ploeg van Vincent Kompany, maar na bijna een uur spelen was er ook tegenslag.

Neuer kon door een blessure niet verder en moest worden vervangen door Jonas Urbig. Ondertussen tikte de tijd weg in het nadeel van Leverkusen, dat in de Bundesliga acht punten achterstand heeft op Bayern. Trainer Xabi Alonso moest snel met een plan komen om de slotfase in München nog spannend te maken.

Kompany had minder zorgen en besloot om Leroy Sané en Josip Stanicic in te brengen. Konrad Laimer en Kingsley Coman gingen onder applaus van het publiek naar de kant. Bayern bleef de aanval zoeken en kwam via een strafschop op 3-0. De net ingevallen Edmond Tapsoba veroorzaakte een penalty en het was Kane die vanaf elf meter zijn tweede van de avond maakte met een knal in de rechterbovenhoek.

Leverkusen was geknakt en zag een plaats in de kwartfinale van de Champions League uit het zicht verdwijnen. Bayern speelde de heenwedstrijd in het miljardenbal rustig uit, had pecht dat João Palhinha de lat raakte, en kan zich opmaken voor VfL Bochum-uit zaterdag. Daarna gaat de focus op de tweede ontmoeting met Leverkusen.