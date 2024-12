Bayern München maakt na spectaculaire openingsfase gehakt van RB Leipzig

Bayern München heeft vrijdagavond overtuigend afgerekend met RB Leipzig. Der Rekordmeister bleek na een spectaculaire openingsfase met 5-1 te sterk. Na de razendsnelle treffers van Jamal Musiala en Benjamin Sesko maakten Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Leroy Sané en Alphonso Davies het verschil voor Bayern, dat nu zeven punten los staat van Bayer Leverkusen. Wel heeft Leverkusen een duel tegoed.

Bij Bayern maakte Harry Kane zijn (basis)rentree. De Engelsman, die vier wedstrijden moest missen wegens een blessure, werd in zijn rug gesteund door Michael Olise, Musiala en Sané. Bij Leipzig ligt Xavi Simons nog altijd in de lappenmand. Lutsharel Geertruida was er wel bij en vormde de driemansdefensie met Willy Orbán en Nicolas Seiwald. Sesko en Loïs Openda stonden voorin.

Supporters die iets te laat binnenkwamen zullen flink gebaald hebben, want na nog geen twee minuten stond het al 1-1 in de Allianz Arena. Musiala tekende voor de eerste van de twee treffers. Kane gaf met een fraai hakballetje mee aan de doorgelopen Olise, die op zijn beurt Musiala een bijna niet te missen kans gaf: 1-0.

De supporters waren nog amper bijgekomen van de vroege openingstreffer toen het ook aan de andere kant raak was. Openda kreeg veel te veel ruimte aan de rechterkant en gaf scherp voor op Sesko, die met een bekeken voetbeweging liet zien waarom hij een van de meest gewilde spitsen van Europa is: 1-1.

Bayern nam het heft vervolgens in handen en nadat Musiala zijn kopbal gekeerd zag worden door Péter Gulácsi, was het even later alsnog raak voor de gastheren. Laimer zette een aanval op met Olise, die de bal op een presenteerblaadje teruggaf aan Laimer. De Oostenrijker liet de bal niet stuiteren, maar haalde met een heerlijke volley doeltreffend uit: 2-1.

Tien minuten voor rust verdubbelde Bayern de marge. Kimmich kreeg te veel ruimte op het middenveld, wat doorgaans geen goed teken is voor de tegenstander. Zo ook vrijdagavond niet, want de Duitser stoomde op en haalde vanaf een meter of twintig verwoestend uit. Gulácsi dook wel, maar bleek kansloos op de kanonskogel: 3-1.

Na de onderbreking was Bayern dichter bij de 4-1, dan Leipzig bij de 3-2. Zo kopte Kom Jae-min ternauwernood naast, schoot Musiala over en liet Sané een uitstekende kans liggen, door niet genoeg richting mee te geven aan zijn inzet. Olise leek na goed voorbereidend werk niet meer te kunnen missen, maar de Fransman kreeg de bal net te veel achter zich om af te kunnen ronden.

De onvermijdelijke 4-1 kwam er een kwartier voor tijd alsnog. Sané werd de diepte ingestuurd aan de linkerkant en schoot met zijn gouden linker raak in de verre hoek. Uit een uitstekende voorzet van Kimmich maakte Davies ook de 5-1. De Canadees kopte bij de tweede paal keurig binnen.

De wedstrijd eindigde in mineur. Zonder een tegenstander in de buurt verstapte Benjamin Henrichs zich lelijk. De verdediger van RB Leipzig ging kermend van de pijn naar grond en lijkt een zware blessure te hebben opgelopen.