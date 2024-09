Bayern München haalt met 9-2 uit in Champions League op glorieuze avond voor Kane

Serge Gnabry leek de score te openen na een kwartier, maar zijn zijn goal worden geschrapt wegens buitenspel. De VAR oordeelde na een check dat Bayern een strafschop verdiende na een overtreding in de zestien op Aleksandar Pavlovic. Kane schoot vervolgens raak in de rechterbenedenhoek en kwam hierdoor op gelijke hoogte met Rooney.

De 2-0 van Bayern was er één om in te lijsten. Jamal Musiala legde de bal met de borst panklaar voor Raphaël Guerreiro, die niet nadacht en keihard raak schoot in de linkerhoek. Er was nog een check bij de VAR, maar de tweede treffer van Bayern op eigen veld bleef staan.

In de slotfase van de eenzijdige eerste helft leek Michael Olise, uit een afgemeten corner van Joshua Kimmich, met een rake kopbal aan alle spanning een einde te maken. Een pijnlijke eerste helft dus voor Dinamo, dat echter als herboren uit de kleedkamer kwam en keihard toesloeg in de beginfase van de tweede helft.

Bruno Petkovic knalde de aansluitingstreffer van dichtbij binnen: 3-1. Josip Misic stak Takuya Ogiwara een paar minuten later weg en de Japanse linksback wist wel raad met het buitenkansje: 3-2. Het Bayern-publiek begon te morren, maar Kane was er als de kippen bij om de spanning weg te nemen.

De Engelse goalgetter schoot van binnen de zestien de 4-2 tegen de touwen. Kane dacht zijn hattrick kort daarna compleet te maken. Zijn goal werd echter geannuleerd wegens buitenspel van Gnabry in aanloop naar de treffer. Het duurde evenwel niet lang voordat Olise op aangeven van Musiala zijn tweede goal van de avond liet aantekenen. Na hands en een overtreding van Dinamo in de eigen zestien schroefde Kane met twee geslaagde inzetten vanaf de strafschopstip zijn aantal op naar vier doelpunten. Leroy Sané en Leon Goretzak bepaalden de eindstand vervolgens op 9-2.

Ondanks de slechte start van de tweede helft kan Bayern dus gewoon drie punten bijschrijven in de Champions League. En heeft Kane een fraai record te pakken. De blik bij Bayern gaat nu op zaterdag, als Kane en consorten op bezoek gaan bij Werder Bremen.

Sporting Portugal - Lille OSC 2-0

Viktor Gyökeres liet de Sporting-fans na een halfuur voor het eerste juichen. De Zweedse topschutter, die ondanks de nodige belangstelling in Portugal bleef, vond de rechterbenedenhoek van dichtbij. Nog meer tegenslag voor Lillle kort voor rust: Angel Gomes beging een zware overtreding en moest met een tweede gele kaart inrukken.

Het hoogtepunt van de avond kwam in minuut 64: Zeno Debast dacht niet na toen hij werd aangespeeld en ramde de bal van buiten de zestien op fraaie wijze in de bovenhoek: 2-0. Een slecht begin in de Champions League dus voor Lille, waar Mitchel Bakker als linksback speelde in een vijfmansverdediging.