Bayern München geeft Bayer Leverkusen een beetje hoop na zeer matige vertoning in Berlijn

Bayern München heeft zaterdag puntenverlies geleden in de Bundesliga. De ploeg van trainer Vincent Kompany had moeite met het defensief ingestelde FC Union Berlin, al dacht het via Leroy Sané alsnog te winnen. Vlak voor tijd schoot Benedict Hollerbach Union alsnog naar een gelijkspel: 1-1. Het gat tussen koploper Bayern en naaste achtervolger Bayer Leverkusen bedraagt negen punten. Leverkusen komt zondag in actie tegen VfB Stuttgart.

Aan de kant van Bayern was Harry Kane de enige spits van dienst. De Engelsman werd in zijn rug gesteund door Michael Olise, Jamal Musiala en Serge Gnabry, terwijl het blok op het middenveld gevormd werd door Joshua Kimmich en Leon Goretzka. João Palhinha was er wegens een schorsing niet bij. Bij Union begon Danilho Doekhi in de basis.

Bayern deelde in de persoon van Dayot Upamecano een eerste serieuze waarschuwing uit aan Union. De Fransman kreeg de bal perfect voor zijn voeten, haalde verwoestend uit, maar zag zijn poging net over het doel van goalie Fredrik Rønnow vliegen.

Niet veel later was Rønnow zeker van zijn zaak toen hij een gevaarlijk schot van Olise besloot te laten gaan. De Noor zal met de schrik zijn vrijgekomen, want de poging van de Bayern-aanvaller verdween uiteindelijk slechts centimeters naast de Berlijnse paal.

Bayern had moeite om de laatste lijn van Union te doorbreken, al had het wel het overwicht. Individuele kwaliteit moest het verschil maken, maar ook Gnabry, die een meter over schoot, wist het verschil niet te maken. Op slag van rust kreeg Gnabry zijn grootste kans, maar Rønnow kwam uitstekend uit zijn doel om het schot onschadelijk te maken.

Ook na rust had Bayern moeite met Union, dat verdedigend goed stond en weinig toeliet. Door het surplus aan kwaliteit kwam Bayern er af en toe wel enigszins doorheen, zoals toen Olise een fraai steekpassje in huis had op Musiala. Het toptalent kreeg de bal echter net onder zich, waardoor zijn schot geen grote problemen opleverde voor Rønnow.

Een kwartier voor tijd viel de Berlijnse muur alsnog. De thuisploeg gaf iets te veel ruimte weg aan de rechterkant, waardoor Josip Stanisic de vrije man kon uitkiezen. De rechtsback vond invaller Sané, die Rønnow van dichtbij kansloos liet: 0-1.

Toch wist Union nog een puntje over te houden aan het duel. Een voorzet werd matig verwerkt door Bayern-goalie Jonas Urbig, die zag hoe invaller Hollerbach de rebound binnenliep: 1-1. Zodoende pakt Union een waardevol punt, waarmee het nu zeven punten boven de streep staat.