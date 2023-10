Bayern kent verrassend lastige avond en wint pas vlak voor tijd

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 23:00 • Jan Hoeksema • Laatste update: 23:27

Bayern München heeft dinsdagavond in extremis tóch gewonnen van FC Kopenhagen. De Duitse topploeg kwam in eerste instantie verrassend op achterstand, maar wist vlak voor tijd orde op zaken te stellen.

Bayern had het lang lastig met de Deense formatie, zowel voor als na het openingsdoelpunt. Een knappe goal van Jamal Musiala en goed afronden van jonge spits Mathys Tel betekende dat der Rekordmeister uiteindelijk toch nog drie punten kon bijschrijven.

Bayern-trainer Thomas Tuchel koos voor één andere naam dan in de laatste Bundesliga-wedstrijd tegen RB Leipzig (2-2). Konrad Laimer schoof door naar het middenveld, waar hij Leon Goretzka verving. Noussair Mazraoui nam daarom de vrijgekomen plek op rechtsachter in. Matthijs de Ligt ontbrak door een blessure nog bij de Zuid-Duitsers.

Aan de kant van Kopenhagen begon voormalig Vitesse- en Feyenoord-verdediger Kevin Diks in de verdediging. In Nederland kennen we hem vooral als rechtsback, maar bij de Deense formatie staat hij veelal centraal achterin. Verder startten onder meer oude bekenden uit de Eredivisie Nicolai Boilesen en Jordan Larsson op de bank bij Kopenhagen.

De eerste helft van het duel kende weinig hoogtepunten. Bayern was weinig verrassend de dominantere ploeg en had het meeste van de bal. Der Rekordmeister wist dit overwicht echter amper om te zetten in mogelijkheden. Beide ploegen kwamen tot enkele schotjes, maar deze waren geen lastig werk voor beide doelmannen.

In het tweede bedrijf werden de problemen van Bayern alleen maar groter. Nadat een schot van een Kopenhagen-speler geblokkeerd werd belandde deze voor de voeten van Lukas Lerager. De geroutinieerde Deen schoot vervolgens binnen achter doelman Sven Ulreich: 1-0. Uit het niets keek Bayern opeens tegen een uiterst verrassende achterstand aan.

Een dikke tien minuten later wisten de Duitsers de stand weer gelijk te trekken. Op de rand van de zestien bleef Musiala heel knap aan de bal, alvorens hij Kopenhagen-doelman Kamil Grabara verschalkte: 1-1. De assist kwam op naam van Mazraoui, al hoefde de voormalig Ajacied daar weinig voor te doen.

De comeback van Bayern zou vlak voor tijd zelfs nog compleet worden. Na een counter kwam Thomas Müller tot in het strafschopgebied van de Denen. Daar behield hij het overzicht en legde hij af op de Fransman Tel. De jonge spits rondde vervolgens feilloos af: 1-2. Kopenhagen kwam in de slotfase nog dicht bij een gelijkmaker, maar de stand bleef op het scorebord staan.