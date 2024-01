Bayern heeft opmerkelijke naam in gedachten als concurrent van Harry Kane

Bayern München is geïnteresseerd in de diensten van Serhou Guirassy, zo weet Christian Falk, journalist van Sport Bild dinsdag te melden. De spits van VfB Stuttgart heeft een afkoopclausule van 17,5 miljoen euro in zijn contract staan.

Het nieuws is opvallend, daar Guirassy met Harry Kane strijdt om de topscorerstitel van Duitsland. Mogelijk sorteert Bayern voor op een vertrek van Eric Maxim Choupo-Moting.

De spits uit Kameroen zou ontevreden zijn met het aantal speelminuten en kan in januari vertrekken bij de club uit Zuid-Duitsland. Ook moet het nieuws een hard gelag zijn voor Matthys Tel.

De achttienjarige Fransman moet het dit seizoen voornamelijk doen met invalbeurten, maar kan rekenen op interesse van Manchester United, Eintracht Frankfurt en Tottenham Hotspur.

Mocht Bayern in de winter al besluiten om een poging te wagen voor Guirassy, kan de club niet meteen over hem beschikken. De spits gaat van 13 januari tot 11 februari met Guinea uitkomen op de Afrika Cup.

Ook ziet Bayern in Jonathan Tah een potentiële versterking achterin. De Duitser ligt tot medio 2025 vast bij Bayer Leverkusen en wordt gezien als belangrijke spil in de plannen van Thomas Tuchel.

De manager van Bayern denkt namelijk aan een vijfsmansachterhoede met drie centrale verdedigers. Mocht Tah worden gecontracteerd, beschikt de club over vier centrale verdedigers, daar ook Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt en Kim Min-jae voor der Rekordmeister spelen.



