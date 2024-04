Bayer Leverkusen verslaat ook Union en kan volgende week al kampioen worden

Bayer Leverkusen heeft zaterdagmiddag opnieuw een zege geboekt in de Bundesliga. Op bezoek bij FC Union Berlin won de ploeg van Xabi Alonso met 0-1, door een doelpunt van Florian Wirtz. Doordat concurrent Bayern München verloor, is Leverkusen volgende week zondag bij winst op Werder Bremen zeker van de landstitel.

Bij de thuisploeg was er een basisplek voor Danilho Doekhi en voormalig Eredivisionisten Robin Gosens en Yorbe Vertessen. Aan de kant van de bezoekers geen Jeremie Frimpong in de basis: hij begon op de bank.

Leverkusen kreeg de beste kansen in de eerste helft. Zo werd een vrije trap van Alejandro Grimaldo gekeerd door Frederik Rønnow, bracht diezelfde doelman ook knap redding op een kopbal van Borja Iglesias en schoot Grimaldo even later net naast. Union was tien minuten voor rust ook even dicht bij een goal, toen Gosens de bal uit een corner in het zijnet kopte.

Vlak voor rust is daar dan toch de openingstreffer: Wirtz benut feilloos de penalty ????#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 6, 2024

In de blessuretijd van de eerste helft gebeurde er plotseling een heleboel. Eerst kreeg Gosens zijn tweede gele kaart, toen hij te laat was met een tackle. Union moest dus verder met tien man, en het ging meteen mis.

Een vrije trap belandde via Piero Hincapié op de paal, waarna Odilon Kossounou alsnog leek te scoren. Het doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel.

Meteen daarna werd de scheidsrechter door de VAR echter naar het scherm geroepen, omdat Christopher Trimmel hands zou hebben gemaakt. Dat bleek het geval: penalty voor Leverkusen, en Wirtz zette de bezoekers zodoende op 0-1.

Ook na rust was het Leverkusen dat domineerde en kansen kreeg, maar steeds stond of lag Rønnow in de weg. De Deense goalie wist onder meer invaller Amine Adli en Nathan Tella het scoren te beletten. Aan de andere kant van het veld wist ook Union echter niet meer te scoren.

