Bayer Leverkusen presenteert Erik ten Hag: 'Domineerde met Ajax het Nederlandse voetbal'

Erik ten Hag is officieel de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen. De 55-jarige oefenmeester uit Haaksbergen heeft tot medio 2027 getekend bij de Duitse club. Ten Hag zat sinds oktober 2024 zonder baan, nadat hij ontslagen werd bij Manchester United.

Via de clubwebsite reageert Ten Hag. “Bayer 04 is een van de beste clubs in Duitsland en maakt ook deel uit van de Europese top. De club biedt uitstekende voorwaarden en ik was erg onder de indruk van mijn gesprekken met de leiding.”

“Ik ben naar Leverkusen gekomen om het succes van de afgelopen jaren uit te breiden. Het is een spannende taak om in deze fase samen iets op te bouwen en dit ambitieuze team te ontwikkelen”, aldus Ten Hag.

Technisch directeur Simon Rolfes is erg blij met de aanstelling. “In Erik ten Hag vertrouwen we op een ervaren coach met een indrukwekkende sportieve staat van dienst. Zijn prestaties met Ajax waren uitzonderlijk.”

“Met drie kampioenschappen en twee bekeroverwinningen domineerde hij met Ajax het Nederlandse voetbal tussen 2018 en 2022”, aldus Rolfes.

Volgens Rolfes heeft Ten Hag zich ook bewezen bij Manchester United. “Onze ideeën over voetbal zijn hetzelfde. Met technisch veeleisend en dominant voetbal willen we mikken op de hoogste prestaties in de Bundesliga, DFB-Pokal en Champions League.”

De aanstelling van Ten Hag in Leverkusen is een domper voor Ajax, dat hem naar verluidt graag terug wilde halen als opvolger van de vertrekkende Francesco Farioli. In Duitsland volgt de Nederlander de succesvolle Xabi Alonso op.