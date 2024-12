Bayer Leverkusen bezorgt Inter vlak voor tijd eerste tegengoal en nederlaag in de Champions League

Bayer Leverkusen is er op het nippertje in geslaagd om Inter te verslaan. De ploeg van trainer Xabi Alonso leek zich lange tijd stuk te bijten op de taaie Milanezen, maar vlak voor tijd schoot Nordi Mukiele alsnog raak: 1-0. Leverkusen komt zodoende op dertien punten terecht, hetzelfde puntentotaal als Inter. Beide ploegen staan er zodoende (nog) uitstekend voor om zich bij de eerste acht van de Champions League te voegen.

Jeremie Frimpong kreeg en zeer aanvallende rol toebedeeld van trainer Xabi Alonso. De Oranje-international stond als rechtsbuiten opgesteld. Nathan Tella, die normaliter rechtsbuiten staat, stond bij afwezigheid van Victor Boniface in de spits. Florian Wirtz kreeg een vrije rol op links. Denzel Dumfries ontbrak wegens ziekte, waardoor Matteo Darmian de rechter middenvelder was bij Inter. Stefan de Vrij vormde de driemansachterhoede met Yann Bisseck en Alessandro Bastoni.

Na een uitstekende combinatie over de rechterkant gaf Frimpong perfect voor op Tella. De gelegenheidsspits raakte de bal heerlijk, maar had de pech dat zijn inzet de lat trof. Wirtz probeerde het met een inmiddels karakteristiek schot, waar Inter-goalie Yann Sommer een antwoord op had. Aan de overkant maaide Darmian volledig langs de bal na perfect voorbereidend werk van Bisseck. 'Gelukkig' voor Darmian was er sprake van buitenspel.

Leverkusen was duidelijk de bovenliggende partij, maar Inter stond defensief goed. En op momenten dat dat niet zo was, was daar altijd nog Sommer. Zo redde de Zwitser op andermaal een poging van Wirtz, die net te weinig richting meegaf aan zijn poging richting de verre hoek.

Ook na rust was Leverkusen lange tijd de dominante partij. Een heerlijk steekballetje van Wirtz belandde voor de voeten van de doorgelopen Frimpong, die onder druk van een Inter-verdediger uit een ietwat lastige hoek ruim naast schoot.

Inter stond verdedigend sterk en liet weinig toe, al kon het niet voorkomen dat Jonathan Tah een gevaarlijk schot loste. Gelukkig voor Inter schoot de gewilde verdediger net naast. Sommer had daarnaast andermaal antwoorden paraat op twee nieuwe pogingen van Wirtz.

Leverkusen gaf echter niet op en wist op het allerlaatste moment alsnog toe te slaan. Na een ware scrimmage voor het doel kwam de bal perfect voor de voeten van Mukiele terecht en de verdediger schoot hard raak achter Sommer, die eindelijk geklopt was en het eerste tegendoelpunt van Inter dit Champions League-seizoen moest slikken: 1-0.