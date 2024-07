‘Basisplaats van Weghorst in Oranje gaat weerstand oproepen bij Van Dijk en Aké'

Het is inmiddels een nationale discussie: moet Wout Weghorst tijdens de halve finale van het EK een basisplaats in het Nederlands elftal krijgen? Ook Aad de Mos laat zijn licht erop schijnen.

Weghorst is dit EK al meerdere keren belangrijk geweest voor Oranje. Zo zorgde hij in de poulefase bij een late invalbeurt tegen Polen voor de beslissende 1-2. Vervolgens had hij met een assist een aandeel in de 2-2 tegen Oostenrijk, al werd dat groepsduel uiteindelijk wel met 2-3 verloren.

In de kwartfinale bewees de 31-jarige spits andermaal zijn waarde toen hij bij aanvang van de tweede helft inviel voor de tegenvallende Steven Bergwijn. Met Weghorst binnen de ploeg werd vervolgens na rust een 0-1 achterstand omgebogen in een 2-1 overwinning.

De Mos is dan ook van mening dat Weghorst woensdagavond moet starten wanneer Oranje in de halve finale tegen Engeland aantreedt. “Dat is ook een signaal naar de groep toe. Vanaf het begin erop klappen en de Engelsen geen enkel gevoel geven dat ze iets kunnen doen”, zegt de analist bij Sportnieuws.

In de ogen van De Mos doet Ronald Koeman er als bondscoach goed aan om Weghorst niet langer enkel te gebruiken als plan B. “Je kunt niet blijven bijspijkeren met Weghorst, dat houdt een keer op. Dat kun je niet twee keer doen.”

De Mos denkt dat niet iedereen binnen de selectie enthousiast wordt van een aanvallende formatie met Weghorst in de punt van de aanval. “Dat levert misschien weerstand op bij Nathan Aké en Virgil van Dijk, die pakten een gele kaart omdat ze meer ruimtes moesten verdedigen en meer in moesten grijpen. Daar wringt het schoentje.”

“Maar Koeman moet nu doorpakken”, vervolgt de analist. “Als hij wil winnen, moet hij aan zet zijn en niet de spelers laten meedenken.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties