Basisklant tegen Arsenal sluit vertrek bij PSV niet uit: ‘Houd alle opties open’

Yorbe Vertessen bewees dinsdag zijn waarde voor PSV met een treffer tegen Arsenal (1-1). De Belgische flankspeler komt door de blessures bij Hirving Lozano en Noa Lang regelmatig aan spelen toe, maar weet dat de wereld er heel anders uit kan zien zodra de sterspelers terugkeren.

Vertessen werd door een gebrek aan speeltijd vorig seizoen verhuurd aan Union Sint-Gillis en ook dit seizoen kwam de Belg weinig aan spelen toe. Door de afwezigheid van Lozano en Lang de laatste tijd heeft Vertessen zijn waarde kunnen bewijzen, met een goal tegen Arsenal, maar ook met een cruciale assist op de winnende 2-3 van Ricardo Pepi tegen Sevilla in de vorige speelronde. Daarnaast speelde hij een enorme rol bij het eigen doelpunt (2-2) van Nemanja Gudelj in diezelfde wedstrijd tegen de Andalusiërs.

Vertessen schoot dinsdag tegen Arsenal knap raak via de binnenkant van de paal en voorkwam daarmee dat PSV met een nederlaag van het veld stapte. Na afloop stond de vleugelspeler voor de camera van RTL 7. De journalist in kwestie vraagt Vertessen naar een mogelijke nieuwe verhuurperiode. "Dat weet ik nu nog niet", antwoordt hij. "Daar kan ik weinig over zeggen."

"Ik focus me voor nu op hier en op de wedstrijden hier, maar ik houd het wel gewoon nog open." Vertessen verschijnt ook voor de camera van Ziggo Sport, waar verslaggever Bas van Veenendaal hem confronteert met het feit dat Lang en Lozano binnenkort weer terugkeren. "En dan?", vraagt Van Veenendaal. "Geen idee", antwoordt Vertessen lachend. "Daar kan ik niks over kwijt. We gaan het zien, hè? Wat er gaat gebeuren. Daar kan ik moeilijk antwoord op geven. De trainer (Peter Bosz, red.) moet een keuze maken."

Vertessen blikt bij Ziggo Sport ook terug op de wedstrijd. "Ik denk dat we wel hadden kunnen winnen, maar in de laatste minuut hadden we het ook kunnen weggeven. Beetje mixed feelings. We hadden aardig wat kansen in de eerste helft, dus het was jammer dat we onszelf niet beloonden."

De grootste kans in het eerste bedrijf was voor Pepi, die zijn inzet voor een leeg doel gekeerd zag worden door Gabriel. Ook Johan Bakayoko was ongelukkig in de afronding. De buitenspeler schoot rakelings naast. Vertessen kopte daarnaast nog tegen de paal.

"Het is jammer dat we zelf niet de 1-0 hebben gemaakt." Arsenal bleek een stuk effectiever. Nadat Mohamed Elneny na een half uur spelen de buitenkant van de paal had geraakt, was Eddie Nketiah wel trefzeker. De aanvaller werd bediend door Reiss Nelson en schoot met links raak via de binnenkant van de paal: 0-1. Walter Benítez stond aan de grond genageld. Vertessen zorgde vlak na rust alsnog voor een punt voor de Eindhovenaren.

