Bas Dost moet in het ziekenhuis blijven: ‘De artsen weten nog helemaal niets’

Maandag, 30 oktober 2023 om 15:05 • Wessel Antes

Bas Dost blijft de komende dagen in het ziekenhuis voor verder onderzoek naar zijn gezondheid, zo meldt De Gelderlander maandagmiddag. De 34-jarige spits van NEC Nijmegen, die zondag in de slotfase van het duel met AZ (tussenstand 1-2) plotseling in elkaar zakte, staat voorlopig nog onder controle van artsen. In gesprek met de regionale krant geeft algemeen directeur Wilco van Schaik een update over de huidige situatie rondom Dost.

Dost ligt nog altijd in het ziekenhuis van Alkmaar, zo bevestigt Van Schaik. “De artsen weten nog helemaal niks te zeggen over de oorzaak van het in elkaar zakken van Bas.” In de komende dagen moet er meer duidelijkheid komen over het herstel van Dost.

Van Schaik hoopt dat men respectvol met de situatie omgaat. “Het kunnen vele dingen zijn. Het is iedereen aan te raden hier niet over te gissen en zelf dokter te spelen. Niemand weet het nog. De onderzoeken in de komende dagen zullen dit uitwijzen.” Vlak voordat Dost in elkaar zakte werd hij behandeld aan zijn schouder.

Een botsing met Bruno Martins Indi heeft volgens Van Schaik niets met de situatie te maken. “Die dingen staan voor zover ik weet los van elkaar. Maar goed, de artsen zullen alles checken. We moeten dat soort dingen ook niet groter maken dan ze zijn, laat de artsen dit bepalen.”

De leidsman is opgelucht dat Dost de nacht goed is doorgekomen. “Dat is belangrijk en een positief begin van het herstel. We moeten daar zeker de tijd voor nemen. Bas is nu in goede handen en dat sterkt hem en ons”, aldus Van Schaik.

Dost zelf kwam zondagavond al met een korte reactie via de social media-kanalen van NEC. “Het gaat goed met me. De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed. Bedankt voor alle support!” De nummer twaalf van de Eredivisie deelde daarnaast een foto van Dost, die bij kennis was en zijn duim kon opsteken met een lach.

Restant van de wedstrijd

De KNVB zoekt momenteel naar een datum om het restant van de wedstrijd tussen AZ en NEC uit te spelen. De clubs zullen elkaar nogmaals treffen voor iets meer dan vijf minuten, daar Dost vlak voor het ingaan van de blessuretijd naar de grond ging. De verwachting is dat later deze week bekend wordt gemaakt wanneer het duel wordt uitgespeeld. NEC zal in het AFAS Stadion een voorsprong van 1-2 moeten verdedigen. Dost zelf maakte zondag overigens de openingstreffer in Alkmaar.