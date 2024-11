Bart Vriends ziet treffer in eerste helft afgekeurd worden, maar maakt even later alsnog eerste goal voor Adelaide United

Bart Vriends heeft zijn eerste doelpunt voor Adelaide United gemaakt. De 33-jarige verdediger was in het duel met Perth Glory verantwoordelijk voor de 2-1. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 2-2 gelijkspel.

Vriends was in de eerste helft ook al trefzeker, maar zag zijn doelpunt toen afgekeurd worden wegens buitenspel in aanloop naar de goal.

In de extra tijd van de eerste helft kwam Adelaide op achterstand na een doelpunt van Adam Taggart. Die goal werd kort na het begin van het tweede bedrijf razendsnel weggepoetst dankzij Zach Clough: 1-1.

Slechts één minuut na die gelijkmaker scoorde Vriends opnieuw en dit keer telde de treffer wél. De Nederlander kopte een voorzet van Clough in de verre hoek raak: 2-1.

Na een uur spelen kwam Perth op gelijke hoogte via een goal van wederom Taggart: 2-2, wat ook de eindstand zou worden.

Vriends verruilde Sparta Rotterdam deze zomer voor het Australische Adelaide, waar hij een contract tekende tot medio 2026. De in Amersfoort geboren verdediger miste een deel van de seizoenstart wegens een blessure, maar stond de afgelopen drie duels in de basis.