Bart Verbruggen raakt geblesseerd en is voorlopig uit de roulatie bij Brighton & Hove Albion

Bart Verbruggen moet de eerste wedstrijden van het nieuwe Premier League-seizoen mogelijk aan zich voorbij laten gaan. De 21-jarige doelman is geblesseerd geraakt, volgens Voetbal International. Om wat voor blessure het gaat is vooralsnog niet bekend.

Door de blessure is Verbruggen enkele weken uit de roulatie, meldt het weekblad. Voor Brighton begint het nieuwe Premier League-seizoen op zaterdag 17 augustus, uit tegen Everton.

De afgelopen maand was Verbruggen van grote waarde voor het Nederlands elftal op het EK. De eerste keeper van Oranje miste geen minuut en hield twee keer de nul.

Uiteindelijk werd Nederland uitgeschakeld in de halve finale. Ollie Watkins maakte vlak voor tijd de winnende goal, waardoor Engeland zich plaatste voor de finale. Die werd vervolgens met 2-1 verloren van Spanje.

Het is dus nog niet helemaal duidelijk wanneer Verbruggen weer in actie kan komen. Afgelopen seizoen stond Verbruggen in totaal in 27 officiële wedstrijden onder de lat bij Brighton.

Roberto De Zerbi, die toen nog de manager was, maakte gebruik van een roulatiesysteem wat keepers betreft. Verbruggen wisselde zijn plek onder de lat grotendeels af met Jason Steele.

Steele en Verbruggen staan nog steeds onder contract bij Brighton, maar De Zerbi is vertrokken. In hoeverre Fabian Hürzeler, de nieuwe manager, ook gebruik gaat maken van zo’n roulatiesysteem, is nog niet bekend.

