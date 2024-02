Barcelona weet met scorende Frenkie de Jong eindelijk weer eens te overtuigen

FC Barcelona heeft zaterdag een eenvoudige overwinning in LaLiga geboekt. De ploeg van Xavi was met 4-0 te sterk voor Getafe dankzij treffers van Raphinha, João Félix, Frenkie de Jong en Fermín López. Door de zege nemen de Catalanen de tweede plaats over van Girona, dat maandag nog wel in actie komt tegen Rayo Vallecano.

De Jong vormde net als in de afgelopen weken een middenveld met Andreas Christensen en Ilkay Gündogan. De zeventienjarige Pau Cubarsi kreeg het vertrouwen als centrale verdediger.

Ook in de voorhoede voerde Xavi wijzigingen door. Pedri en Lamine Yamal begonnen midweeks in het Champions League-duel met Napoli (1-1) nog in de basis, maar moesten tegen Getafe genoegen nemen met een plek op de bank. Raphina en João Félix mochten zich als vervangers vanaf het eerste fluitsignaal laten zien.

In een matte openingsfase viel er voor het publiek in Barcelona weinig te genieten. Het enige echte gevaar kwam via Gündogan, die zijn inzet met de hak uit een hoekschop rakelings over de lat zag gaan.

In de twintigste minuut kwam Barça eigenlijk uit het niets op voorsprong. Jules Koundé stuurde Raphinha de diepte in, waarna de aanvaller een vrije doortocht had richting doelman David Soria. De Braziliaan profiteerde van een dekkingsfout bij Getafe van linksback Djené en schoof koel binnen: 1-0.

Op slag van rust kon Raphina na een pass van Christensen opnieuw alleen door richting de sluitpost van Getafe. Waar hij bij de openingstreffer zelfzuchtig was, besloot hij ditmaal wél breed te leggen op João Félix. Zijn pass was echter veel te hard, waardoor Barcelona vergat de marge te verdubbelen.

Het leek de thuisploeg vroeg in de tweede helft bijna fataal te worden, toen een afstandsschot van Luis Milla door Marc-André Ter Stegen met moeite tegen de paal werd gewerkt. Hierna liep Barça uit naar een simpele zege.

???? ???????? met de 3-0! De Nederlander vergroot de voorsprong met nóg een goal tegen het zwakke Getafe. Het gaat Barcelona makkelijk af! ?#ZiggoSport #LaLiga #BarçaGetafe pic.twitter.com/ZWClVNFf6l — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 24, 2024

Christensen zocht met een slimme loopactie de ruimte achter de laatste lijn van Getafe en gaf in één keer hard voor op João Félix, die van dichtbij mocht binnenschieten: 2-0. Robert Lewandowski zag hierna nog een doelpunt afgekeurd worden, maar De Jong voerde de score alsnog verder op. Raphinha legde terug op de Oranje-international, waarna de middenvelder de hoek voor het uitkiezen had: 3-0. Het slotakkoord was in blessuretijd voor López, die uit de rebound doel trof.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties