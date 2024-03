‘Barcelona verkocht resolute ’nee‘ tegen bod van 90 miljoen van Bayern München’

Ronald Araújo is niet te koop. Volgens het Spaanse Mundo Deportivo was Bayern München in januari bereid ver te gaan om de Uruguayaanse verdediger te strikken en bonsde het nadrukkelijk op de deur bij FC Barcelona, maar kreeg het nul op het rekest vanuit Catalonië.

Ondanks de financiële problemen zou Barça een verkoop van de centrumverdediger geenszins overwegen. Araújo wordt in Barcelona gezien als een van de steunpilaren van de toekomst. "Een hoofdrolspeler in het project van het heden én de toekomst", schrijft Mundo Deportivo.

Toch had de club in januari flink kunnen cashen voor de mandekker. Bayern München zou volgens de Spaanse sportkrant namelijk twee biedingen hebben neergelegd bij de clubleiding. De eerste bedroeg een vast bedrag van zeventig miljoen euro, met twintig miljoen aan variabele bonussen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Deze werd resoluut van tafel geveegd, waarna een verhoogd bod datzelfde resultaat opleverde. Ditmaal was een vast bedrag van tachtig miljoen euro - inclusief tien miljoen euro aan bonussen - niet voldoende.

Een wanhopige Thomas Tuchel trok alles uit de kast om Araújo tot een overstap te verleiden, zo schetst het blad. "De obsessie van de Duitse club met Araújo was zodanig dat zelfs volledig betrokken was bij de ondertekening en de Uruguayaan persoonlijk terugbelde om hem te overtuigen."

Maar van een overstap kwam het niet. Araújo, die zelf het liefst bij los Azulgrana blijft, wordt bij Barcelona zowel binnen als buiten het veld enorm gewaardeerd, mede ook dankzij zijn winnaarsmentaliteit.

Het is dan ook niet voor niets dat de 24-jarige stopper na Sergi Roberto en Marc-André Ter Stegen de derde aanvoerder is bij Barcelona. Zo staat hij in de pikorde boven onder meer Frenkie de Jong.

Ondertussen is een contractverlenging van Araújo bij Barcelona niet uitgesloten, zo kaart Mundo Deportivo aan. De vertegenwoordigers van de Uruguayaan zouden een positief gesprek hebben gehad met de clubleiding. Araújo ligt tot medio 2026 vast in het Spotify Camp Nou.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties