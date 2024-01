Barcelona ligt uit de Copa na goals in verlenging van gebroeders Williams

FC Barcelona is na een thriller tegen Athletic Club uitgeschakeld in de Copa del Rey. De Catalanen poetsten een 1-0 achterstand in eerste instantie weg, maar na de 2-2 van Oihan Sancet moest er een verlenging aan te pas komen. Daarin bleken treffers van Iñaki en Nico Williams doorslaggevend: 4-2. Athletic mag zich zodoende melden in de halve finale van het bekertoernooi.

Het kwam dit seizoen weinig voor, maar trainer Xavi voerde ten opzichte van het voorgaande duel (met Real Betis, 2-4 winst) slechts één wijziging door. Centraal achterin werd Pau Cubarsí vervangen door Andreas Christensen. Op het middenveld kreeg Frenkie de Jong wederom een basisplek.

De wedstrijd begon erbarmelijk voor Barcelona, dat al na veertig seconden tegen een 1-0 achterstand aankeek. De Catalanen konden de bal niet wegwerken uit de eigen zestien en Gorka Guruzeta kreeg de bal vervolgens plotseling voor de voeten. Vanaf de vijfmeterlijn schoot hij hard raak.

Halverwege de eerste helft stelde Barcelona orde op zaken. In een poging de bal uit het strafschopgebied te werken schoot Yuri Berchiche hard tegen de uitgestoken voet van Robert Lewandowski aan. Het was een belangrijke beweging, want de bal viel binnen: 1-1.

Zes minuten later kon de Pool opnieuw juichen, zij het voor een teamgenoot. Jules Koundé onderschepte een lange bal van de thuisploeg en bereikte daarmee direct Lamine Yamal, die wat ruimte genoot aan de rechterkant. Het toptalent trok naar binnen en schoot met links met een lage streep in de verre hoek onhoudbaar raak: 1-2.

Vijf minuten na de onderbreking trok Athletic de stand alweer gelijk. Nico Williams gaf voor vanaf links en bereikte met een puntgave voorzet Sancet, die Iñaki Peña kansloos liet met een bekeken kopbal.

Beide ploegen kregen in het restant prima kansen om op voorsprong te komen. Zo kopte Gorka Guruzeta over en schoot Nico Williams eerst tegen een tegenstander aan, om enkele ogenblikken later naast te schieten. Tussendoor produceerde Yamal een teleurstellend schot.

Athletic zette Barcelona onder druk in de verlenging en dacht even aan scoren toen Nico Williams doorbrak aan de linkerkant van de zestien. De Spaans international schoot via die benen van Ronald Araújo in het zijnet.

Toch zou het nog voor het einde van de eerste helft van de verlenging 3-2 worden. Sergio Roberto werd van de bal gezet, waarna Asier Villalibre de bal met buitenkant rechts bij Iñaki Williams bracht. De Ghanees schoot op de paal, maar had het geluk dat de rebound precies voor zijn voeten viel.

Nico Williams velde in blessuretijd van de tweede helft het vonnis over Barcelona. Koundé leed balverlies, waarna Sancet er met de bal vandoor kon. Hij gaf af op Nico Williams, die met buitenkant rechts op schitterende wijze de kruising vond: 4-2.

Over en sluiten in Bilbao! ???? Nico Williams verzorgt het slotakkoord en dus zien we de Basken terug in de halve finale van de Copa ??#ZiggoSport #CopaDelRey #AthleticBarça pic.twitter.com/zNkzuiAsXH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 24, 2024

