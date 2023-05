Barcelona kan het niet opbrengen en verliest van veel scherper Real Sociedad

Zaterdag, 20 mei 2023 om 22:55 • Jonathan van Haaster

Barcelona heeft in het eigen Spotify Camp Nou een nederlaag moeten slikken. De ploeg van Xavi, die vorige week officieel kampioen werd, bleek zaterdagavond de mindere van Real Sociedad: 1-2. Voor rust leidde een fout van Jules Koundé de openingstreffer van Mikel Merino in, waarna Alexander Sørloth een kwartier voor tijd voor de 0-2 zorgde. De aansluitingstreffer van Robert Lewandowski kwam te laat. Dankzij de zege staat nummer vier Sociedad nu vijf punten los van Villarreal, dat na zijn late zege eerder op de dag hoopte op een zege van Barça. Het vierde Champions League-ticket lijkt echter naar Baskenland te gaan.

Ondanks dat de landstitel al binnen is, koos trainer Xavi ervoor om veel van zijn beste spelers te laten starten tegen Sociedad. Toch vonden er wel drie wijzigingen plaats ten opzichte van het kampioensduel met Espanyol (2-4 winst). Jordi Alba, Franck Kessié en Ousmane Dembélé vervingen Ronald Araújo, Pedri (beiden geblesseerd) en de geschorste Gavi. Frenkie de Jong stond wel weer in de basis. Bij Sociedad begon voormalig FC Groningen-spits Sørloth in de spits.

Oei! Koundé gaat in de ???????? ??

Barcelona komt in eigen huis op achterstand tegen Real Sociedad... ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaRealSociedad pic.twitter.com/hamiIXzGVV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 20, 2023

Sociedad kende een droomstart in het Spotify Camp Nou, want al na vijf minuten stond het 0-1. Jules Koundé leed balverlies rond de middenlijn, Sørloth legde de bal breed en Merino schoot via Marc-André ter Stegen raak. In de fase daarna was Barcelona meermaals dicht bij de gelijkmaker. Zo bracht doelman Álex Remiro redding op een kopbal van Dembélé, kon Martín Zubimendi met een tackle ternauwernood voorkomen dat Kessié scoorde en kopte Lewandowski van dichtbij over.

Aan de andere kant van het veld was Sociedad na een half uur tot drie keer toe ook dicht bij het tweede doelpunt van de wedstrijd en daarmee een verdubbeling van de score. Scoren deden de bezoekers echter niet meer voor rust, want Ander Barrenetxea (schot recht op Ter Stegen af), Mohamed-Ali Cho (redding Ter Stegen met voet) en opnieuw Barrenetxea (lepelde de bal over) wisten hun kansen niet af te maken.

De kampioen heeft het ???????????????? ??

Wat een groot feest had moeten worden lijkt toch minder gezellig, Real Sociedad maakt er 0-2 van... ??#ZiggoSport #LigaPortugalbwin #FCFFCP pic.twitter.com/w1QzPYYiLT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 20, 2023

Ook na rust was speelde Barcelona weinig inspirerend. De ploeg van Xavi speelde in een laag tempo en het was duidelijk dat Sociedad nog veel had om voor te spelen. Na 65 minuten had Sørloth voor de 0-2 moeten zorgen. De Noor kreeg een uitstekende voorzet, maar kopte op een meter of twee van het doel naast. Sørloth kreeg niet veel later een nieuwe grote kans en dit keer was het wel raak. Zubimendi bediende de volledig ongedekte Sørloth, die de bal met links koeltjes achter Ter Stegen schoot: 0-2. De doelman voorkwam in de slotfase nog dat Diego Rico ook een treffer kon vieren. Lewandowski kopte vlak voor tijd nog wel de 1-2 binnen, maar een gelijkmaker zat er niet meer in.