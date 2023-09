Barcelona is blunderende Sergio Ramos zeer dankbaar en grijpt koppositie

Vrijdag, 29 september 2023 om 22:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:51

FC Barcelona heeft vrijdagavond nipt weten te winnen van Sevilla: 1-0. De Catalanen leken opnieuw tegen puntenverlies aan te lopen, maar een ongelukkig eigen doelpunt van de uitgefloten Sergio Ramos in de 75ste minuut bracht daar verandering in. Frenkie de Jong moest in het gips en vanaf de zijkant toekijken hoe zijn ploeggenoten drie belangrijke punten pakten. Voorafgaand aan het duel was er opschudding omdat Sevilla weigerde aan te schuiven bij de traditionele lunch. De bezoekers deden dit omdat de Catalaanse grootmacht beschuldigd wordt van betrokkenheid bij mogelijke omkoping van José María Enríquez Negreira, voormalig vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechterscommissie.

Trainer Xavi koos bij Barcelona voor een 4-3-3-opstelling tegen middenmoter Sevilla. Marc-André ter Stegen verdedigde zoals verwacht het doel en de Catalaanse verdediging bestond van rechts naar links uit João Cancelo, Jules Koundé, Andreas Christensen en Alejandro Balde. Gavi was de spil op het middenveld en het talent uit de eigen opleiding werd op het middenrif geflankeerd door Raphinha en Ilkay Gündogan. Lamine Yamal (rechts) en João Félix (links) moesten in de voorhoede van de thuisclub zorgen voor de aanvoer richting Robert Lewandowski.

Frenkie de Jong in het gips ?? De Nederlander raakte vorige week geblesseerd tegen Celta de Vigo en mist daardoor ook de aankomende interland periode

João Félix wilde zich duidelijk laten zien in de beginfase in het Olympisch Stadion Lluís Companys en het was Sevilla-doelman Ørjan Nyland die de vleugelaanvaller in minuut 12 van scoren afhield met een bekwame redding. De Portugees had halverwege de eerste helft pech toen zijn poging op de lat belandde, na goed voorbereidend werk van Cancelo. Sevilla kroop steeds meer uit zijn schulp, al leverde dat niet de openingstreffer op. Barcelona moest een domper verwerken toen Raphinha wegens een blessure moest worden vervangen door Fermín López. De invaller liet zich direct gelden met een knal in de linkerbenedenhoek. De poging leverde echter geen goal op en beide ploegen zochten met een 0-0 tussenstand de kleedkamers op.

Lewandowski kwam voor rust niet echt uit de verf, maar de Poolse topschutter bleef loeren op zijn doelpunt. Sevilla was er tien minuten na rust echter op tijd bij om hem tot tweemaal toe af te stoppen in kansrijke positie. Ook een kopbal van Koundé werd geblokt door de dappere bezoekers. Xavi werd ongeduldig en besloot Ferran Torres in te laten vallen voor João Félix. Enkele minuten daarna sloeg het noodlot toe voor Ramos. De ingevallen wist bij de tweede paal Koundé te bereiken en de verdediger kopte richting het midden van de zestien. Ramos wilde het gevaar opruimen, maar hij faalde in die missie en zag de bal langzaam langs zijn doelman en over de doellijn rollen: 1-0. Barcelona kon eindelijk juichen en is voor even weer koploper in LaLiga, al kunnen achtervolgerrs Real Madrid en Girona daar later dit weekeinde verandering in brengen.

Ramos ?? Barcelona komt op voorsprong door een eigen doelpunt van de veteraan Sergio Ramos