Barcelona beleeft rampavond door Becker, onterecht afgekeurde goal en mogelijke blessure De Jong

FC Barcelona heeft een zeer zuur gevoel overgehouden aan zijn reis naar Baskenland. De Catalanen verloren (1-0) door een mooie treffer van Sheraldo Becker en zagen een treffer van Robert Lewandowski bij een 0-0 stand ogenschijnlijk onterecht afgekeurd wegens buitenspel. Daarnaast werd Frenkie de Jong gewisseld na een tik tegen zijn knie. Het gat tussen koploper Barcelona en naaste achtervolger Real Madrid bedraagt nog altijd zes punten, maar de hoofdstedelingen hebben nog de uitwedstrijd tegen Valencia tegoed.

Bij Barcelona stond Frenkie de Jong aan de aftrap. De Oranje-international, die de aanvoerdersband droeg, vormde het middenveld met Marc Casadó en Pedri. Grote afwezige was Lamine Yamal, die verstek moest laten gaan wegens overbelasting van zijn spieren. Fermín López kreeg daardoor de kans, en vormde de aanval met Robert Lewandowski en Raphinha. Bij Sociedad moesten Becker en Takefusa Kubo voor de voorzetten richting Mikel Oyarzabal zorgen.

Na een klein kwartier spelen dacht Lewandowski toe te slaan. De Pool ontving een pass van De Jong en rondde oog in oog met doelman Álex Remiro koeltjes af. De VAR constateerde buitenspel, maar de arbitrage lijkt daarbij gigantisch de fout in te zijn gegaan door niet de voet van Lewandowski, maar die van Aguerd te gebruiken als referentiepunt.

Na een klein half uur spelen kreeg De Jong een tik tegen zijn knie na een duel met Luka Susic. De middenvelder uit Arkel liet de medische staf weten dat hij verder kon spelen. Sociedad kwam ondertussen beter in de wedstrijd en vuurde in de persoon van Brais Méndez een snoeiharde vrije trap af op Peña, die de bal met alle moeite over zijn doel getikt kreeg.

Sociedad wist zijn uitstekende fase ook te bekronen met een treffer. Een uittrap van Peña kwam niet ver genoeg, waardoor Sociedad de bal snel weer op de helft van Barça kreeg. Susic kopte door en bezorgde Becker zo een vrije schietkans. De Surinamer rondde met binnenkant rechts en de binnenkant van de paal uiterst sterk af: 1-0.

Barcelona moest reageren en deed dat ook. Een volley van Casadó zou vrijwel zeker tegen de touwen zijn geslagen, ware het niet dat er op het laatste moment een voor hem hinderlijke verdediger in de baan van het schot opdook. Barcelona mocht echter niet klagen dat het met 1-0 de kleedkamers opzocht. Becker legde de bal panklaar voor Oyarzabal, die op een paar meter van Peña een ongelooflijke misser produceerde.

De Jong bleek toch te veel last te hebben van de tik op zijn knie en bleef in de rust achter in de kleedkamer. Met Dani Olmo als vervanger van de Nederlander binnen de lijnen speelde Barcelona een vrij kansloze tweede helft, al kwam Pau Cubarsí dicht bij een treffer via een kopbal, die net naast vloog.

Sociedad was vervolgens de ploeg die de lakens uitdeelde en liet meerdere kansen liggen op de 2-0. Zo stuitte Oyarzabal op Peña, schoot Ander Barrenetxea nipt naast en Orri Óskarsson over. Het vermoeid ogende Barcelona bleek niet in staat om iets aan de achterstand te doen.