Balotelli reageert op karakteristieke wijze op harde woorden van Ibrahimovic

Maandag, 16 oktober 2023 om 10:16 • Noel Korteweg

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Mario Balotelli heeft op Instagram gereageerd op het interview dat Zlatan Ibrahimovic onlangs gaf aan La Gazzetta dello Sport. Laatstgenoemde is van mening dat Balotelli niet alles uit zijn talent en carrière heeft gehaald. “Als een speler de kansen krijgt om zijn talent optimaal te benutten en hij grijpt die niet, dan is dat erg zonde.”

De Instagram Story van Balotelli.

“Balotelli heeft zoveel kansen gehad en ze niet gepakt. Hij heeft z’n talent weggegooid. Dat is de waarheid.” De 33-jarige Italiaanse spits, die sinds 15 september bij het Adana Demirspor van Patrick Kluivert speelt, reageerde niet veel later via Instagram Stories op de woorden van Ibrahimovic.

Balotelli deelde een foto waarop hij poseert met de Champions League-trofee die hij met Internazionale won in 2010. Ibrahimovic, die door de spits getagd werd in de foto, verliet i Nerazzurri in de zomer van 2009 voor FC Barcelona en wist in zijn glansrijke carrière nooit beslag te leggen op de beker met de grote oren. De 122-voudig international van Zweden hing deze zomer zijn voetbalschoenen aan de wilgen.