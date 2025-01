Johan Bakayoko heeft een duidelijke voorkeur wat betreft de club die hij met PSV wil loten in de tussenronde van de Champions League. De Eindhovenaren hebben na de ontknoping van de competitiefase twee mogelijkheden: Feyenoord of Juventus. Ook laat de aanvaller van PSV zich uit over de recente transfer van zijn voormalig ploeggenoot Matteo Dams naar Saudi-Arabië.

PSV eindigde op plek veertien op de ranglijst van het miljardenbal, en dat betekent dat ze het in de volgende ronde opnemen tegen nummer 19 Feyenoord of nummer 20 Juventus. De loting vindt komende vrijdag plaats. Feyenoord kan ook nummer 13 AC Milan treffen.

Bakayoko hoopt in in ieder geval Juventus te treffen: “Met hen heb ik een appeltje te schillen, dus liever loot ik Juve”, zegt hij na afloop voor de camera van Ziggo Sport. “We hebben eerder dit seizoen in de Champions League met 3-0 van ze verloren. Ik daar heel slecht tegen. Het liefst tref ik Juventus daarom opnieuw, maar Feyenoord is ook mooi.”

Als het PSV - Feyenoord wordt in de tussenronde van de Champions League, dan treffen ze elkaar zes keer dit seizoen. De Johan Cruijff Schaal was begin dit seizoen na een beslissende strafschoppenserie een prooi voor Feyenoord, waarna PSV in competitieverband met 3-0 te sterk was voor de ploeg van trainer Brian Priske.

Op 5 februari treffen beide ploegen elkaar in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker, terwijl Feyenoord PSV tijdens de 32ste speelronde van de Eredivisie ook nog ontvangt in De Kuip.

Bakayoko over transfer Dams

Tijdens de afsluitende persconferentie gaat Bakayoko ook nog in op de transfer van zijn voormalig ploeggenoot Matteo Dams, die onlangs een miljoenentransfer van PSV naar Al-Ahli maakte. De Saudische club betaalde minimaal negen miljoen euro om de twintigjarige verdediger in te lijven. Dams zelf wordt multimiljonair en gaat 250.000 euro per week verdienen.

Als Bakayoko in de schoenen van zijn landgenoot Dams had gestaan, zou hij de lucratieve overstap niet hebben gemaakt. “‘Ik zal zo eerlijk mogelijk zijn, ik had het niet gedaan als ik hem was. Matteo is een echte professional en ik denk dat er meer in zit. 'Als zo'n aanbieding komt, kun je aan jezelf denken en dat moet je respecteren. Zelf zou ik het niet doen."