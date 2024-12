AZ verslaat Ajax mede dankzij volledig mistasten van Remko Pasveer; Mika Godts scoort bij terugkeer

AZ heeft zondagmiddag een knappe overwinning geboekt op Ajax. In het AFAS Stadion zetten Troy Parrott en Mayckel Lahdo de Alkmaarders op een comfortabele voorsprong, waarna invaller Mika Godts nog wel iets terugdeed maar Ajax niet meer gelijk kon maken: 2-1. Door de nederlaag van nummer twee Ajax loopt het gat tot PSV op de ranglijst in de Eredivisie op tot liefst negen punten, terwijl AZ zesde staat.

Bij Ajax stond Remko Pasveer onder de lat, terwijl Anton Gaaei de voorkeur kreeg boven de pas herstelde Devyne Rensch. Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato waren de overige verdedigers. Davy Klaassen keerde terug op het middenveld, wat ten koste ging van Kian Fitz-Jim. Farioli koos voor Branco van den Boomen en zette Jordan Henderson op de bank. Er was ook een basisplaats voor Kenneth Taylor. In de spits kreeg Wout Weghorst de voorkeur boven Brobbey.

In de eerste helft werd er aan weerszijden geen hoogstaand niveau voetbal op de mat gelegd, al wist zeker AZ wel een aantal kansen te creëren. Na een half uur spelen was het eerst Ruben van Bommel die dicht bij een Alkmaarse treffer kwam, maar de vleugelspits was onfortuinlijk en trof de paal.

Tien minuten later kreeg Ajax wederom een waarschuwing. Ditmaal ontving Ernest Poku een fraaie steekpass van Peer Koopmeiners, die kort daarvoor Klaassen aftroefde, al lukte het de aanvaller van AZ niet om Pasveer te passeren.

In de 54ste speelminuut zat het Van Bommel opnieuw niet mee. Hij versnelde over de as van het veld en kon aanleggen vanaf de rand van het zestienmetergebied; de vleugelspits raakte voor de tweede keer de paal. In de tegenaanval dacht Ajax toe te slaan. Na een voorzet van Steven Berghuis werkte Weghorst van dichtbij binnen, maar de spits van de Amsterdammers gebruikte daarbij zijn rechterarm: doelpunt afgekeurd.

De eerste treffer van AZ bleef na ruim een uur spelen wél staan. Na een voorzet vanaf rechts van Koopmeiners snelde Parrott naar de rechterpaal, waar hij met een handige voetbeweging binnentikte: 1-0. De 2-0 volgde tien minuten later. Ditmaal ging Pasveer gruwelijk in de fout, want hij tastte volledig mis na een hoekschop vanaf links, waardoor Lahdo van dichtbij kon intikken.

Met invaller Godts binnen de lijnen verkleinde Ajax de nadelige marge zes minuten later tot een doelpunt. Na fraai combinatievoetbal bezorgde de eveneens ingevallen Brobbey de bal bij Godts, die in de korte hoek raak schoot: 2-1. In de slotfase kwam er aan de stand op het scorebord geen verandering meer.