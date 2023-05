AZ verbant flink aantal relschoppers na West Ham en behoedt zich voor PSV

Donderdag, 25 mei 2023 om 19:33 • Tom Rofekamp

AZ heeft inmiddels 43 stadionverboden uitgedeeld vanwege de ongeregeldheden na de tweede halve finale van de Conference League. Dat melden de Alkmaarders op de officiële website. Vorige week donderdag liep het na het laatste fluitsignaal uit de hand toen hooligans van AZ de hoofdtribune bestormden, waar zich op dat moment familieleden van de West Ham United-spelers begaven. De kans bestaat dat er in de toekomst nog meer stadionverboden worden opgelegd.

Na de 0-1 nederlaag in het AFAS Stadion moest AZ definitief zijn meerdere erkennen in West Ham, dat over twee wedstrijden een finaleplek bemachtigde. Vlak na het laatste fluitsignaal brak de hel los in Alkmaar. Hooligans van AZ bestormden de aanhang van West Ham en zorgden er zelfs voor dat enkele mensen gewond raakten. AZ maakte daarop bekend keihard te zullen straffen en heeft daad bij woord gevoegd.

De nummer vier van de Eredivisie heeft 43 van de relschoppers een stadionverbod uitgedeeld en sluit niet uit dat er in de toekomst meer zullen volgen. Er loopt bovendien nog een strafrechtelijk onderzoek tegen een deel van hen. Woensdag werd bekend dat er inmiddels elf mensen zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling. De politie werd daarbij geholpen door het tonen van beelden in het tv-programma Opsporing Verzocht, waarna tientallen tips binnenkwamen.

Uit vrees voor een 'West Ham-scenario' meldt AZ ook met de lokale autoriteiten te hebben gesproken over de wedstrijdorganisatie van komende zondag. De Alkmaarders nemen het in de laatste speelronde van de Eredivisie op tegen PSV, dat vecht voor behoud van de tweede plek. "Uitgangspunt is hierbij dat de vele duizenden goedwillende AZ-supporters een plezierig wedstrijdbezoek moeten kunnen ervaren", aldus de communicatie-afdeling van AZ.