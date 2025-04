AZ-trainer Maarten Martens is goudeerlijk over eigen speler: 'Wij zijn in gesprek met Wouter Goes'

Maarten Martens heeft maandagavond gereageerd op het gedrag van Wouter Goes in de verloren bekerfinale tegen Go Ahead Eagles. De trainer van AZ wordt voor de camera van ESPN geconfronteerd met de gele kaarten en de houding van zijn verdediger, die zich niet populair maakte en een van de hoofdonderwerpen van discussie werd.

Goes, die al geel op zak had, probeerde met allerlei provocaties om de spelers van Go Ahead van hun stuk te brengen. Scheidsrechter Danny Makkelie had er midden in de strafschoppenserie schoon genoeg van en trok een gele kaart voor Goes. Het leverde de verdediger van AZ overigens (terecht) géén rood op.

“Ik snap dat je het niet altijd over Wouter Goes wilt hebben, maar ik ontkom daar vandaag ook even niet aan”, zo begint verslaggeefster Fresia Cousiño Arias. “Hij heeft meerdere gele kaarten gehad en tegenstanders wilden hem geen hand geven. Hoe kijk je naar hem?”

“Volgens mij speelt hij een prima wedstrijd en staat hij met het team goed te verdedigen”, reageert Martens. “Alles bij elkaar hebben we weinig weggegeven.”

“En wat het gedrag om het voetbalinhoudelijke deel heen betreft... Volgens mij is hij nooit te ver gegaan, want anders had de scheidsrechter hem wel van het veld gestuurd. En dat is niet gebeurd.”

“We weten wat de kwaliteiten van Wouter zijn en dat hij bij bepaalde dingen niet moet overdrijven”, vervolgt Martens. “Wij zijn daarover zeker met hem in gesprek. Er zit alleen wel heel veel spanning op deze wedstrijd en er staat heel veel op het spel. Dan moet hij de dingen doen waar hij goed in is, en dat heeft hij gedaan.”

“We zeggen weleens tegen Goes dat het ook een keer genoeg is. Maar we zeggen ook heel vaak dat we zijn agressie en beleving altijd willen zien. Het is een balans die hij in de gaten moet houden”, besluit de trainer van AZ.