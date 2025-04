'Wouter Goes heeft serieus hulp nodig'

Wouter Goes heeft maandag in de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles (1-1, verlies na strafschoppen) enorme irritatie gewekt bij voetbalminnend Nederland. De verdediger van AZ wordt na afloop ook uitgebreid besproken door de analisten van ESPN, die zelfs vinden dat de jongeling 'hulp nodig heeft'.

Goes staat inmiddels landelijk bekend om zijn provocerende spel. Diverse tegenstanders klaagden dit seizoen openlijk over het gedrag van de verdediger van AZ, die spitsen knijpt en duwt als de bal niet in de buurt is. Voor een dergelijke handeling kreeg Goes in de bekerfinale ook geel. In de 89ste minuut trok hij Go Ahead-spits Milan Smit naar de grond.

In de strafschoppenserie ging Goes door met constant provoceren, waarvoor hij zijn tweede gele kaart (maar géén rood) kreeg. "Wouter Goes is vandaag veel te ver doorgedraaid met al dat gedoe van hem", zegt Kenneth Perez na afloop.

Perez vindt dat Goes zijn gedrag moet minderen. "Het is ook een eigen leven gaan leiden, misschien ook bij hemzelf. Nu wordt er heel erg op hem gelet. Hij maakt er echt een puinhoop van op dit moment met zijn gedrag."

"Ik heb hem hoog zitten, maar ik vind hem nu echt te ver gaan", vervolgt Perez. "Er is namelijk een balans tussen Atlético Madrid willen zijn en jezelf willen zijn. Hij moet een modus vinden waarin hij dit niet nodig heeft om tot goede prestaties te komen. Hij moet het wel gaan beseffen. En niet denken: dit is mijn enige manier om te kunnen spelen."

Karim El Ahmadi voegt toe: "Spelers van Atlético doen het af en toe in een wedstrijd, maar Goes is negentig minuten lang bezig met dingen. Zelfs als hij balbezit heeft."

Kees Kwakman gaat zelfs nog een stapje verder: "Goes heeft wel even hulp nodig hoor. Nee, serieus", aldus de oud-verdediger. "Hij hoort alleen maar om hem heen vanuit AZ: 'Nee dit is geweldig. Laat de rest maar lullen.' Wij hebben het er nu ook weer over. Er moet juist iemand om hem heen even met die jongen gaan zitten. Ga even wat meer aandacht besteden aan je opbouw met de bal."

"Het ligt ook aan de scheidsrechter", vindt Kwakman. "Zij moeten langzaamaan weten wat er gebeurt. De scheidsrechter moet veel sneller optreden. Hij heeft negen gele kaarten dit seizoen, waarvan volgens mij zeven voor knijpen."